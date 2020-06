Conozca las tiendas que pueden abrir al público en Barranquilla

En la mañana de este martes, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, explicó en detalle las nuevas medidas que se han tomado en la ciudad, específicamente en el sector económico, ante el aumento de casos de covid-19.

Esto debido a que desde este miércoles y hasta el 30 de junio se suspenderá la atención al público de comercio no esencial en el Distrito, tras analizar el momento crucial por el que pasa la ciudad con el virus.



“Comercio no esencial es el que no venda productos de abastecimiento del hogar, productos de aseo, productos de mercado, productos de alimentos”, manifestó el mandatario local.

Es decir, los que podrán prestar servicio presencial y no entran en la medida son las tiendas, el supermercado, el mercado local, las droguerías y las entidades bancarias.

Mientras que las tiendas especializadas de ropa, calzado y tecnología solo podrán brindar sus productos desde las plataformas digitales y domicilio, según indicó la administración distrital.

Las áreas de la manifactura y la construcción continúan laborando normalmente, siempre y cuando los trabajadores cuenten con los permisos avalados por la Alcaldía.



Asimismo, se mantienen las medidas del toque de queda y ley seca durante los días de semana “para proteger las vidas y bajar las tasas de contagio”.

Días sin IVA y peluquerías

En cuanto a las peluquerías, se informó que estas siguen funcionando solo con cita previa y usando las medidas de bioseguridad establecidas desde el pasado 7 de junio, cuando se autorizó la reapertura del servicio.



También se conoció que en los próximos dos días sin IVA no habrá flexibilización del ‘pico y cédula’, por lo que se mantienen los dos dígitos correspondientes por día y se incrementarán los controles en los establecimientos comerciales.

Y con respecto a las ferreterías, los establecimientos deberán permanecer cerrados y prestando servicios a través de domicilios o plataformas electrónicas.



Adicionalmente, el mandatario aseguró que desde este martes se harán tamizajes en la ciudad con el propósito de definir la tasa de contagio de las personas que se movilizan en las motocicletas y estudiar medidas en este sector de transporte en los barrios.

