Claves de Barranquilla para lograr 15 días sin muertes por covid-19

El monitoreo constante de la tasa de contagios, número de muertes naturales, fecha de inicio de los síntomas, remisiones al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, al igual que en las clínicas de pacientes con sospecha covid-19 y el seguimiento a las reaperturas, son algunos de los factores determinantes en las cifras que registra hoy Barranquilla con relación a la pandemia.

La Secretaría de Salud del Distrito ha hecho énfasis en que no existe una fecha puntual para un eventual rebrote, y por esta razón el plan actual consiste en mantener activos todos los sistemas de alarma sanitaria.



Lea: ¿Se fue el covid en Atlántico? Así estaban las playas el fin de semana



Un aspecto que resaltan las autoridades sanitarias, es que durante los últimos dos meses y medio, la ciudad ha registrado 15 días (no consecutivos) sin decesos relacionados al covid.



En cuanto a la ocupación de las UCI por casos del coronavirus, en este momento el índice es del 4%, manteniendo una enorme distancia con el 91% alcanzado durante junio, cuando la ciudad vivió el pico de la pandemia.



Otro aspecto relevante que señalan las autoridades es el de los niveles de control respecto a las aglomeraciones y la toma de muestras, que se ha intensificado por épocas en distintas localidades.



De igual manera, se tiene en cuenta que entre los días 6 y el 8 de octubre, Barranquilla registró un aumento en el número de casos. Tras no pasar de 20 infectados por día, el INS reportó 97 el 6 de octubre, 108 el 7 y 117 el 8.



Y el informe más reciente del del Instituto Nacional de Salud (INS), marcó que en Barranquilla hubo este martes 59 nuevos casos de covid-19, y dos personas perdieron la vida por dicha patología. La misma cifra de decesos se registró en el resto del Atlántico, donde aparecieron 16 contagiados.



Vea: El viaje de 40 horas que hizo youtuber alemán para regresar a Colombia



Barranquilla cuenta hoy con 39.177, entre los cuales hay 804 activos y la cifra oficial de fallecidos desde la llegada del virus es de 1.688.

El propósito trazado para esta línea de acción de Gobierno fue frenar la letalidad que estaba registrándose con la población mayor de 60 años FACEBOOK

TWITTER

Con los mayores

“El propósito trazado para esta línea de acción de Gobierno fue frenar la letalidad que estaba registrándose con la población mayor de 60 años”, explicó Humberto Mendoza, secretario de salud del Distrito, acerca de la estrategia +60, que cuenta con el respaldo de las IPS y EPS.



Video: Médico y su esposa fallecen en accidente aéreo en Ubaté



Desde que se inició la estrategia fueron contactadas 70 mil adultos mayores de 60 años, a quienes a través de las EPS y desde la Secretaría de Salud se les ofreció atención y monitoreo. Todo se planteó a partir de la vulnerabilidad de este margen poblacional.



Lo anterior permitió “beneficiar a 35 mil usuarios e intervenir con diagnóstico temprano a 2.420 pertenecientes a la estrategia”, añadió Mendoza.

Hay que saber esto

Matrículas gratis para más de 20 mil estudiantes de la Uniatlántico

Acuerdo para mover iglesia que impedía el avance de vía 4G

Disminuye donación de órganos en el Caribe

EL TIEMPO