Ante la presencia de la variante ómicron del covid-19 en Barranquilla, las autoridades del Distrito dieron a conocer este jueves los indicadores actualizados y las medidas adicionales que se establecen contra la pandemia.



Mencionaron que esta mutación presenta un cuadro clínico de una enfermedad respiratoria muy leve, que no está afectando, en la mayoría de los casos, el gusto y el olfato, por lo que se confunde con un cuadro gripal leve.

“Si la persona recibe la vacuna, está generando la protección real frente a la enfermedad. Si ocurre va a ser una enfermedad leve. La vacuna tiene que ser el mensaje, porque aquí es donde está la protección real”, dijo el secretario de Salud, Humberto Mendoza.



En ese sentido, informó que se aumentó el muestreo, se reactivó la campaña ‘Barranquilla No Baja la Guardia’, se activaron las atenciones domiciliarias y a partir de patrulla covid se incrementaron los controles para que en establecimientos tengan las dos vacunas.



“Hay que reconocer que Barranquilla es la ciudad que más vacuna y que tiene más vacunados. 97 por ciento de los mayores de 3 años tienen primeras dosis y 72 por ciento de los mayores de 3 años tienen segundas dosis. Es la ciudad con mayor cobertura”, indicó el funcionario.

La identificación de los casos en la ciudad

Por su parte, el secretario de Planeación, Juan Manuel Alvarado, manifestó que en Barranquilla continúa el número de muestras que se está tomando y la búsqueda activa, por lo que se sigue haciendo la identificación de casos y las variables en los índices de contagio.



“Los puntos de toma de muestra siguen gratuitos, lo que ha servido para conocer cómo está la evolución de covid-19 en la ciudad en este momento. El número de casos activos está creciendo por el aumento de la positividad, que está en 3.000”, apunto Alvarado.



Asimismo, señaló que el número de casos hospitalizados sigue siendo muy bajo. “Continúa siendo estable y con el efecto de la vacunación sigue siendo muy bajo el porcentaje de personas que van hospitalizadas. UCI está en un 60 por ciento, que es bastante estable”, dijo.

El sistema de salud no está afectado

A su turno, el gerente de ciudad, Carlos Acosta, manifestó que esta variante del virus y su comportamiento no están afectando al sistema de salud. Se están viendo unos cuadros más leves en los pacientes afectados, pero no se proyecta que se estrese el sistema de salud.



“Hay un monitoreo constante con las EPS. Hoy somos más sabios en el manejo del virus, ya llevamos dos años en esto y hoy hay muchísima más experiencia para poder leer las curvas epidemiológicas y que eso nos guíe hacia las decisiones a tomar”, indicó.



El funcionario agregó que Barranquilla también fue la ciudad que más fortaleció el sistema de salud, teniendo el mayor número de UCI per cápita y hoy cuenta con 45 por ciento de todas las unidades libres.



