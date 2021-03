Pacientes de otras ciudades aumentan cifras de covid en Barranquilla

La llegada de pacientes contagiados de covid-19 de Santa Marta y Ciénaga, sumado la disminución en el uso de los elementos de protección personal individual de algunas personas está incrementando la ocupación de camas de UCI en Barranquilla.



De acuerdo con el reporte del secretario de Salud de Barranquilla el uso de camas UCI en Barranquilla está hoy en el 63 por ciento, la positividad por covid aumentó del 8 al 14 por ciento y la letalidad se mantiene en el 2.8 por ciento.

"Aunque en Barranquilla tenemos el mayor número de camas UCI por habitantes en Colombia, le pedimos a la gente que no se relaje. La llegada de vacunas nos exige mantener el autocuidado”, señaló el alcalde Jaime Pumarejo en sus redes sociales.

#ElDato 📉| Reporte COVID-19 en Barranquilla con corte al 15 de marzo.



95,2% se han recuperado

1,6% están en casa

0,16% hospitalizados

0,14% en UCI

2,88% fallecieron



Más datos en https://t.co/07xodebNu9 y https://t.co/IPKobDWKZ4 pic.twitter.com/FcOBPp5FXD — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) March 16, 2021

(También: '70% de los que ingresan a UCI mueren en Santa Marta': Salud Distrital)



En el último reporte de la secretaria de Salud indica que el 39,1 por ciento de ocupación UCI en Barranquilla se detalla así: 19,6% patologías no Covid-19, 3,6% sospechosos Covid-19 y 15,9% pacientes confirmados Covid-19.



Según la secretaria de Salud Barranquilla sigue siendo la ciudad con mayor número de procesamiento de muestras para diagnóstico del virus, al enfatizar que la base nacional reporta 534.555 pruebas PCR en el Distrito. 44.546 pruebas por cada 100.000 habitantes.



“El virus está aquí, no se ha ido. No podemos relajarnos en reuniones sociales y en reuniones familiares. Debemos seguir cuidándonos y controlar las afectaciones tempranamente", puntualizó el secretario de Salud, Humberto Mendoza.

