Clínicas de Barranquilla reportan máxima ocupación en sus unidades

Dos clínicas de Barranquilla y su área metropolitana, La Asunción y la Portoazul, reportaron en las últimas horas que llegaron a su máximo nivel de ocupación en sus unidades respiratorias.

(Lea también: Amor y lealtad: cantó en semáforo, nadie lo ayudó y su perro lo animó)

Estos hechos se conocen tras días de incremento de contagios de covid-19 en el Distrito y en los municipios, donde el número de casos nuevos diarios no baja de los 3.000.



El primer centro asistencial en alertar sobre su situación fue la Clínica Portoazul, que solicitó a sus pacientes comprensión y buscar otras alternativas si los casos que los aquejan no revisten gravedad.



“Si su situación de salud o la de su familiar no es crítica, atienda nuestra sugerencia de acudir a las Unidades de Atención Básicas (UBA) de sus aseguradoras o llamar a las líneas de atención”, comunicó el centro médico.

(Le puede interesar: Barranquilla +20, única de Latinoamérica escogida por Fundación Gates)

A este mensaje le siguió la Clínica La Asunción, que este lunes informó que los tiempos de espera “serán cada vez más prolongados”, tras llegar a su máxima ocupación en las urgencias de pacientes con sintomatología respiratoria.



“Hacemos un llamado a todos los usuarios para que en la medida de las posibilidades hagan uso de las alternativas que tienen las aseguradoras en salud, para brindar atención en casa o por teleconsulta según criterio médico”, indicó.



Barranquilla y Atlántico registraron este lunes un nuevo récord de casos, con 3.947 personas contagiadas. En la capital del departamento se reportaron 2.737 casos y en los municipios 1.210. Además, 68 personas fallecieron.

BARRANQUILLA

Más contenidos de Colombia:

- Tras cuestionamientos por sus títulos, renuncia gerente de EPM

- Abuelita llegó bailando emocionada a aplicarse vacuna en Santa Marta

- Martín Elías: ¿en qué va el caso cuatro años después del accidente?