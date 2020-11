Estas son las cifras favorables sobre el coronavirus en Barranquilla

De acuerdo con el seguimiento que hacen las autoridades sanitarias al comportamiento del covid-19 en Barranquilla, estas indican que el mismo “es estable”, con respecto a la letalidad.

Así lo informó la Alcaldía Distrital, pese a que los casos de los nuevos contagios por el virus se han incrementado recientemente. Por ejemplo, el jueves 25 de noviembre, la ciudad registró 215 casos, el 27 registró 219 y este sábado 28 fueron 243.



Ante esto, la administración resaltó que “la positividad también se mantiene en siete por ciento, muy lejana a las cifras de hasta 45 por ciento registradas en los meses del pico, mientras la disponibilidad de camas de cuidados intensivos es del 49 por ciento”.



Asimismo, se destaca que es la primera vez que la ciudad registra tres días continuos sin fallecimientos por covid-19 en el informe diario del Ministerio de Salud. En la misma línea la ciudad registra 27 días no continuos sin fallecidos por coronavirus.

Adicionalmente, desde el mes de agosto, hace más de 150 días, los reportes evidencian bajos decesos.



Del número total de pacientes en hospitalización en UCI, 30,4 por ciento (212 pacientes) son residentes de Barranquilla, discriminados así: 25.7 por ciento corresponden a patologías no covid, 0,7 por ciento son sospechosos covid y cuatro por ciento confirmados con covid-19.



Otro de los registros que mantiene el Distrito es el relacionado con el número de pruebas realizadas, las cuales a corte del 27 de noviembre suman 316.685. Barranquilla sigue siendo la ciudad con el mayor muestreo por cada 100.000 habitantes, según el informe local.

“Continúan los resultados alentadores, tres días consecutivos sin fallecidos por covid en la ciudad, lo que implica un reto para este mes, debemos seguir acatando las medidas de bioseguridad y el autocuidado”, afirmó el secretario distrital de Salud, Humberto Mendoza.



El funcionario insistió en que “el virus no se ha ido y la ciudadanía no se puede relajar, mucho menos ahora que viene la temporada de fin de año, donde no queremos que se den grandes celebraciones en nuestras casas, ni en nuestras vecindades”.

De acuerdo con otros registros de la Alcaldía, el total de casos positivos desde comienzo de pandemia es de 44.824, hay un 93,9 por ciento de pacientes recuperados, una letalidad del 3,8 por ciento y 696 camas UCI, con corte al 28 de noviembre.

