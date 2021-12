Un llamado a disfrutar de las festividades decembrinas con responsabilidad hicieron las autoridades del Distrito de Barranquilla, en especial la Secretaría de Salud, ya que el covid-19 aún no ha ido.



Por el contrario, no descartan que la variante ómicron esté circulando prontamente en la capital del Atlántico, tras ser detectada en las ciudades vecinas de Santa Marta y Cartagena.

De acuerdo con las cifras de esta dependencia de la Alcaldía, actualmente la positividad está en 5,4 por ciento en un promedio de los últimos siete días. La ciudad tiene más de seis meses con “indicadores de control de pandemia estables”.



Por lo anterior, la autoridad de la salud en esta ciudad no habla aún de un cuarto pico de la pandemia, pero sí pide mantener los cuidados de bioseguridad a diario.

Las recomendaciones de cuidado contra el covid

En ese sentido, recomienda: vacunación con esquemas completos y dosis de refuerzo en las poblaciones con mayor riesgo, correcto y adecuado uso del tapabocas, lavado de manos frecuente, espacios ventilados, distancia física y no bajar la guardia en las festividades decembrinas.



El secretario de Salud, Humberto Mendoza, insistió en que “tenemos las mejores coberturas, pero no podemos bajar la guardia. Las reuniones familiares decembrinas, en donde no tengan la seguridad de que las personas estén vacunadas, protegidas y que cumplan las medidas de autocuidado, es mejor posponerlas o no hacerlas”.

Las cifras que deja hasta el momento el covid-19

En esta capital, la hospitalización por covid-19 está en un 0,8 por ciento, las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por la pandemia registran un 3,2 por ciento de ocupación y la letalidad es de un 2,6 por ciento.



En lo que va de la semana actual, las cifras de nuevos casos se mantienen en dos dígitos: el lunes 20, el Distrito sumó 49 contagios; el martes fueron 57, el miércoles contabilizó 53 y el jueves registró 95.

Los avances en la vacunación contra el coronavirus

Sobre los avances de la vacunación, el 96,4 por ciento de la población barranquillera tiene por lo menos una dosis de la vacuna contra el covid-19. A diciembre de 2021, es la ciudad que más dosis aplica en el país, con una tasa de 15,9 por 10.000 habitantes.



A corte del 20 de diciembre se han aplicado:

2.094.547 dosis en total. 1.116.921 primeras dosis, incluidas 111.462 dosis en menores de 3 a 11 años. 741.034 segundas dosis. 144.778 dosis únicas. 91.814 dosis refuerzos.

Durante varias fechas, los informes oficiales del Instituto Nacional de Salud (INS) han reportado cero fallecidos por covid-19 en la ciudad.



BARRANQUILLA

