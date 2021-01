Atención: toque de queda los próximos 3 fines de semana en Atlántico

La Gobernación del Atlántico decretó este jueves toque de queda a partir de este viernes 29 de enero a las 7:00 p.m. y por los siguientes tres fines de semana, con la intención de evitar la propagación del covid-19 en el departamento.

Con esta medida, se prohíbe la circulación de todos los habitantes del departamento, con excepción del distrito de Barranquilla.

La medida se aplicará así:

El viernes 29 de enero desde las 7:00 p.m. hasta el sábado 30 de enero a las 5:00 a.m.



Se retoma el sábado 30 de enero a las 7:00 p.m. hasta el domingo 31 de enero a las 5:00 a.m.



Posteriormente, se aplica el viernes 6 de febrero a las 7:00 p.m. al sábado 7 de febrero a las 5:00 a.m. y del sábado 7 de febrero a las 7:00 p.m. al domingo 8 de febrero a las 5:00 a.m.

El toque de queda comienza a regir nuevamente el viernes 13 de febrero a las 2:00 p.m. hasta el sábado 14 de febrero a las 5:00 a.m. Luego del sábado 14 de febrero a las 2:00 p.m. al domingo 15 de febrero a las 5:00 a.m.



Y del domingo 15 de febrero a las 2:00 p.m. al lunes 16 de febrero a las 5:00 a.m. La medida sigue el lunes 16 de febrero a las 2:00 p.m. hasta el martes 17 de febrero a las 5:00 a.m.

Las excepciones

En ese sentido, se permite la asistencia y prestación de servicios de salud, así como la adquisición de bienes de primera necesidad tales como alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza y mercancías de ordinario consumo en la población.



Las tiendas o supermercados sólo prestarán sus servicios mediante domicilios o plataformas electrónicas.

Lo que no está permitido

Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, de conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de Salud y Protección Social. Discotecas y lugares de baile. El consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio. No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes.

Los hoteles, los establecimientos de la industria gastronómica, y parques no serán incluidos en los casos en que se implemente la medida de ‘pico y cédula’ en los territorios, según comunicó la Gobernación.

