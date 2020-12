Alcalde habría incumplido toque de queda que él mismo decretó

Una serie de críticas se ha generado en las últimas horas luego de que se diera a conocer un video en el que el alcalde de Baranoa (Atlántico), Roberto Celedón, apareciera en medio de una fiesta sin tener en cuenta las medidas de bioseguridad.

Los hechos habrían ocurrido en un quiosco de Campeche, corregimiento de Baranoa, donde el mandatario municipal participaba aparentemente en horas de la madrugada de este martes en una parranda vallenata.



Los participantes de la fiesta, incluyendo al alcalde, habrían violado el toque de queda que él mismo impuso. Sin embargo, en su defensa comunicó que su llegada al lugar se dio después de las 5:00 a.m., hora que daba fin a la medida.

¿Cómo puede un alcalde parrandear y después exigirle a su pueblo que cumpla las normas contra el Covid-19? Eso hizo anoche el jacarandoso alcalde de Baranoa @robertoceledon. Pésimo ejemplo.@PoliciAtlantico tampoco vio esta fiesta en un kiosko gigante en la vía Campeche. pic.twitter.com/Iw3PwnFl7K — José Granados Fdz. (@JoseGranadosF) December 8, 2020

¡Qué linda la fiesta es en un 8 de diciembre! En casa, @MilenaMafud y yo encendemos unas velitas llenas de esperanza, una luz que sea un regocijo para el mundo en estos tiempos en que tanto lo necesitamos. ¡Feliz #DíaDeLasVelitas🕯! pic.twitter.com/lcwEBeVkip — Roberto Celedón (@robertoceledon) December 8, 2020

“Como conocedor de las normas que había en el municipio para la noche de velitas, no infringí el marco normativo (…) que contemplaba toque de queda desde las 10:00 p.m. del 7 hasta las 5:00 a.m. del 8 de diciembre”, comunicó Celedón.



El mandatario agregó que, luego de encender las velitas en casa con su familia, llegó al corregimiento a las 5:10 a.m., donde sostuvo que no se excedía el máximo de 50 personas.

