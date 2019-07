Cormagdalena contrata otra draga para obras en puerto de Barranquilla

Antes de finalizar la presente semana deberá estar trabajando, en el canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla, la nueva draga contratada por Cormgadalena para atender la emergencia de calado que se registra en esta zona de la capital del Atlántico.

"Esperamos que la nueva draga pueda estar trabajando antes de finalizar la presente semana con el fin de remover 226.895 metros cúbicos de sedimento en el sector 1 (K.2000 hasta el k.8000) de Bocas de Ceniza, con el objetivo de disminuir los riesgos de encallamiento de buques o cierre del canal navegable y paralización del servicio público”, dijo el Director de Cormagdalena, Pedro Pablo Jurado.



Esta sería la tercera draga que llega a Barranquilla en menos de dos meses atender la urgencia manifiesta declarada por el Gobierno para atender la crisis que se registra en los puertos de Barranquilla, debido a los problemas de sedimentación del río Magdalena.

El objetivo de disminuir los riesgos de encallamiento de buques o cierre del canal navegable y paralización del servicio público

Cormagdalena anunció que no prorrogará el contrato que suscribió con la empresa European Dredging Company Sucursal Colombia, encargada de la operación de las Dragas Francis Beaufort y Medway, y que tenía a su cargo el dragado del canal de acceso al Puerto de Barranquilla.



La decisión la adoptó la Corporación luego de que la empresa incumpliera el objeto del contrato al no realizar los trabajos de dragado y mantenimiento en la margen occidental del Río Magdalena en el sector de Bocas de Ceniza.



El director de Cormagalena aseguró que la decisión no significa un detrimento patrimonial para el país, puesto que a la empresa no se le pagó ni se le pagará un solo peso por unos trabajos que no realizó. Explicó que para garantizar los trabajos de dragado del canal de acceso al puerto de Barranquilla se contratará a la empresa Van Oord International Dredging.



“La contratación se hará bajo la modalidad de urgencia manifiesta puesto se debe garantizar la prestación del servicio en el puerto de Barranquilla, particularmente, en el sector de Bocas de Ceniza”, explicó Jurado.