El viernes 28 de enero de 2022, a las 8:20 p. m., Eduard Enrique de Hoyos Ramos estaba compartiendo con su familia en su vivienda, ubicada en el municipio de Cotorra (Córdoba), según trata de recordar.



Pero, de acuerdo con el registro de la Fiscalía General de la Nación, él acompañaba supuestamente a Pedro Luis Díaz Suárez, alias ‘Gordo Pereira’, a bordo de una motocicleta para coordinar el homicidio del ciudadano Freyder Luis Herrera Ruiz, quien recibió dos disparos, uno de ellos en la cabeza.

Este hecho se presentó en la vereda Isla Blanca, del corregimiento Los Garzones, en Montería.



“A esas horas de la noche ya estábamos en nuestro domicilio. Uno siempre acostumbra acá en los pueblos a acostarse temprano, a más tardar a las 10 p. m., porque ya cada quien está en sus casas”, afirma la esposa, ya con más calma al poder disfrutar nuevamente de la compañía de su pareja.



Hoy, De Hoyos Ramos anda libre porque pudo demostrar su inocencia. Sin embargo, lo que no ha podido recuperar es la tranquilidad y el sueño, además de tener que ir a consultas periódicas con un psiquiátra por un encierro “injusto” de casi 10 meses en la UPJ de esa ciudad, por delitos como concierto para delinquir agravado y homicidio agravado que no cometió.



El supuesto parecido físico de este cordobés, de tez blanca, alto y grueso, con José Antonio Meléndez Arrieta, alias ‘Playa’, llevó a un testigo de la Fiscalía a señalar al primero de ser miembro del ‘Clan del Golfo’.



Las autoridades se dieron cuenta de la imprecisión solo hasta que el verdadero ‘Playa’ fue capturado, lo que obligó al testigo de la Fiscalía a retractarse en una audiencia y al juez a hacerle un fuerte cuestionamiento al fiscal por la “ligereza” en las investigaciones.

Así le cambió la vida a Eduard de Hoyos Ramos

Eduard de Hoyos tiene 54 años y cuatro hermanos. Vive con su esposa y un hijastro. Se desempeña como técnico agropecuario en fundaciones y en territorios étnicos de ese departamento.



El día del homicidio de Herrera Ruiz, por el que lo involucraron, fue a visitar a sus suegros, quienes viven a un kilómetro y medio en Cotorra, y regresó junto con su compañera sentimental al atardecer.

Pero la pesadilla para él y su familia se inició el 17 de mayo de ese mismo año. Eran las 3 de la madrugada y el teléfono sonó. El timbre los despertó y, por la hora, asumieron que no eran buenas noticias.



Al otro lado de la línea se escuchó la voz angustiada de la sobrina de la mujer, quien avisó que lo estaban buscando unidades del Gaula en la casa de los suegros, por lo que de inmediato fueron a ver qué ocurría.



“Allanaron la casa de mis suegros, mi suegro es un señor que es hipertenso, tiene 87 años, está mal de salud aún por esta injusticia. Yo me les presenté, porque el que nada debe nada teme. Les di mi cédula y decían que tenía orden de captura”, cuenta el veterinario a EL TIEMPO.



“Les dije: ‘Están equivocados’, y me respondieron: ‘¡No, vamos, que usted es!’. Y desde ahí me involucraron en ese cochino proceso”.

Lo involucraron con un grupo paramilitar señalado de al menos 10 homicidios

El nombre del oriundo de Cotorra empezó a ser relacionado en los medios locales y nacionales desde el 2 de junio, cuando la Fiscalía anunció la judicialización de él y otros seis presuntos integrantes del denominado ‘Grupo Capital’, al servicio de la subestructura ‘Yepes Cantero’, del ‘Clan del Golfo’.



Los señalaron de ser responsables de por lo menos 10 homicidios perpetrados en Córdoba.



“Tras la contundencia del material probatorio presentado por un fiscal seccional de Córdoba, siete presuntos integrantes del ‘Grupo Capital’ fueron judicializados por los delitos de concierto para delinquir en concurso sucesivo heterogéneo con homicidio y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, accesorios partes o municiones”, comunicó en ese entonces la Fiscalía.



A Eduard Enrique de Hoyos Ramos lo reseñaron con el alias del ‘Playa’.



“Fui confundido con un alias el ‘Playa’. No es justo que por un señalamiento que haga cualquier persona, en este caso testigo estrella, como dice la Fiscalía, lo van a involucrar a uno en un proceso sin investigar”, sostiene De Hoyos.

Proceso de reconocimiento con fotografías a blanco y negro

Facebook Twitter Linkedin

Eduard de Hoyos quedó con problemas de salud, según indica. Foto: Álbum familiar

Este medio conoció que el testigo brindó sus declaraciones en calidad de capturado y supuestamente señaló a Eduard como alias ‘Playa’, tras verificar fotografías a blanco y negro durante el proceso de reconocimiento.



Por lo anterior, un juez decidió dictarle medida de detención en un establecimiento carcelario de Montería, encontrándose en condiciones de hacinamiento, de acuerdo con la versión del ciudadano afectado.



“Fueron muchos atropellos, muchas violaciones. Yo me dedico siempre a mi profesión e involucrarme en un proceso de estos con grupos paramilitares es penoso. Supuestamente por la confesión de un testigo, por haber tenido un rasgo familiar a ese tal ‘Playa’. Y la Fiscalía no fue capaz de venir a investigar a mi pueblo, cuál es mi profesión, antes de proceder. La Fiscalía está actuando injustamente, dañando la hoja de vida a una persona como en mi caso”, expresa.



Sobre su permanencia en el centro de reclusión, donde a diario, durante esos 10 meses, insistía que era inocente, indica: “Muy fuerte, mucho trauma, uno separado de la casa, mala alimentación. No dormía, tenía que acudir a pastillas para dormir. Actualmente, tengo una masa en la espalda, debido a ese encarcelamiento”.



Pero a De Hoyos no le creían. Por el contrario, lo seguían señalando de, incluso, de hacer labores de inteligencia para el ‘Clan del Golfo’. Por lo que su familia debió endeudarse para acudir a los servicios de una defensa.



Fue así como a este caso llegó el abogado Laureano Benavides Lugo, quien identificó deficiencias en el proceso y pidió a las autoridades nuevas declaraciones del testigo que lo señalaba como autor de esa conducta.



“La foto que le pusieron de presente al testigo eran a blanco y negro, ni siquiera a color. Desafortunadamente, para efectos de imponer una medida de aseguramiento a una persona en Colombia, dentro de los requisitos está la denominada inferencia razonable de autoría o participación, pero debió ejercerse un contradictorio en relación con las fotografías que le habían sido puestas al testigo para identificar o señalar a Eduard como el sujeto conocido con el alias ‘Playa’, porque no es la mejor técnica”, dice Benavides.

El día que apareció el verdadero alias ‘Playa’

Facebook Twitter Linkedin

Esta banda fue señalada por el crimen del presidente de Asobares. Foto: Prensa Policía

No obstante, una noticia destrabó el proceso e ilusionó con una futura libertad al veterinario y a su familia: resulta que el pasado 14 de febrero de 2023, a tres días de que Eduard cumpliera 9 meses encerrado, la Policía capturó al que, presuntamente, es el verdadero ‘Playa’.



Ese día, gracias a la operación ‘Omega’ de la Metropolitana de Montería en conjunto con el Batallón de Infantería No. 33 Junín y la misma Fiscalía, detuvieron a ocho personas, entre ellos José Antonio Meléndez Arrieta, alias ‘Playa’.



Los señalaron de ser responsables de más de 20 homicidios y una de sus víctimas fue el vocero de la Asociación de Bares de Colombia (Asobares) capitulo Córdoba, Juan Carlos Rodríguez.



“Ahí fue donde el fiscal no tuvo más que creerme. Le dije: ‘¡Ya capturaron al propio ‘Playa’! ¿Qué más, doctor, por favor?’. Fue cuando él (el fiscal) accedió a ordenar a su investigador que practicara nuevamente una entrevista al testigo por reconocimiento a través de fotografías. Si no es así, no accede. Y si no accede, créame que todavía estuviese privado de la libertad, porque ningún juez de control de garantías de la República de Colombia hubiese hecho un raciocinio distinto en cuanto a la valoración probatoria”, cuenta el abogado.



Benavides recuerda que la solicitud para una nueva declaración del testigo no la podía aplicar él, ya que “van a decir que esa es una simple retractación y que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, está sometida a la valoración y, de acuerdo a la valoración, entonces habría que tener en cuenta la primera declaración”.

La nueva versión del testigo en la audiencia de revocatoria

Por lo anterior, en una audiencia a la que tuvo acceso EL TIEMPO, en el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante con Funciones de Control de Garantías de Montería, para la revocatoria de medida de aseguramiento de Eduard de Hoyos, el fiscal presentó la nueva versión del testigo, que se registró el 31 de enero de 2023.



“El señor (testigo) no hace ningún señalamiento de las personas que conforman ese álbum y nunca llegó a manifestar que efectivamente ese era el ‘Playa’ que él había reconocido en la primera oportunidad. Manifestando que no es ‘Playa’ el que conoció, que tiene un gran parecido con este, pero que no era la persona que había participado en esos hechos”, expresó el fiscal.

El fuerte llamado de atención del juez a la Fiscalía

Frente a este caso, el juez ordenó la libertad a favor del ciudadano el pasado 13 de marzo de 2023 en la misma audiencia que empezó a las 8:58 a. m. y concluyó a las 9:31 a. m., no sin antes hacerle un llamado de atención a la Fiscalía.



“Cuando aparentemente se estaban dando esa cantidad de homicidios en Montería, la Fiscalía como titular de la acción penal debía investigar ese tipo de conductas, pero se debe hacer como lo indica la lógica: con la calma, la seriedad, sin afanes y sin nada”, señaló el togado.



Confesó que en varias ocasiones ha sido presionado para que procediera “de manera exprés” a dictar órdenes de captura y a hacer rápido las diligencias, a lo que se ha negado, argumentando que estos procesos requieren de análisis y tiempos.



“De los afanes no quedan sino estos errores. Sí hay que mostrar resultados, pero conforme lo indican los procedimientos, la lógica y el sentido común. Esto es un desgaste para la administración, esto es un desgaste para la Fiscalía y es inadmisible para un ciudadano que lo están sindicando de unos cargos y que fue privado de su libertad. Es algo reprochable”, cerró el juez.



Eduard de Hoyos sigue cautivo por el miedo

El abogado Benavides dice que este caso le dejó una “satisfacción por el deber cumplido”, mientras que De Hoyos volvió con alegría a su pueblo natal, tratando de recuperar su buen nombre, pero lo más importante: su tranquilidad.



“Ese día (de la libertad) fue un espectáculo, todo el pueblo esperándome porque sabía que era inocente. Pero también es penoso, salgo a la calle y ando temeroso. Estoy pensando en demandar, porque hubo muchos daños y perjuicios económicos, moral, emocional, de salud. En las noches, no puedo cerrar los ojos. Salí con un trauma. Pido que no atropellen los derechos humanos de una persona. No se puede involucrar a una persona inocentemente, solo por un señalamiento. Sugiero que hagan una investigación más a fondo”, manifiesta el técnico agropecuario.



Si bien Eduard ya camina libre, el miedo lo mantiene cautivo. Dice que ha sido una experiencia insuperable, especialmente por lo vivido en el interior de esas celdas frías, y todo por una “confusión”.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO – Barranquilla

