Así serán los controles de las autoridades del Atlántico por diciembre

Con el fin de invitar a la comunidad a ser responsables, la Gobernación del Atlántico y la Policía Nacional lanzarán este jueves ‘Celebrar bien es querer estar bien’, el lema de la campaña de control durante la temporada de fin de año.

(Lea también: Esta sería la causa de la hospitalización urgente de Silvestre Dangond)

A través de las Secretarías de Salud, Tránsito y Capital Social, se diseñó un plan cuyo objetivo es invitar a compartir en familia dentro del hogar para que no haya más contagiados, quemados, ni fallecidos en las vías.



La gobernadora, Elsa Noguera, reconoce que este año no ha sido fácil y que, en medio de la alegría que caracteriza al atlanticense, hay que ser responsables con la vida manteniendo las medidas de bioseguridad, porque el virus no se ha ido.



“Este año todo será diferente por la pandemia, tenemos que cuidarnos, seguir manteniendo las medidas y los protocolos de bioseguridad, guardando siempre el distanciamiento social, usando el tapabocas, lavándonos las manos y evitando estar con tanta gente”, expresó la mandataria.

Noguera hizo un llamado a los ciudadanos a cuidar a los niños y mantenerlos siempre alejados de la pólvora. Además, invitó a los atlanticenses a celebrar el tradicional Día de Velitas, la Navidad y el año nuevo sin usar elementos pirotécnicos.



Por su parte, el Instituto de Tránsito del Atlántico trabaja para que sea una Navidad segura en las vías del departamento.



“No queremos que nos falte nadie en casa, por eso invitamos a los ciudadanos a ser responsables en las vías. Que no se nos vayan las luces en esta Navidad; si va a tomar, entregue las llaves. Celebremos con prudencia y responsabilidad”, dijo la directora del Instituto de Tránsito, Susana Cadavid.

(Le puede interesar: Brutal agresión de Policía a detenido: lo lanzó contra una pared)

El Tránsito Departamental trabajará de la mano con la Policía de Carreteras del Atlántico realizando controles viales, para garantizar una movilidad segura y sin interrupciones.



De acuerdo con la Directora del Instituto, este año se logró una disminución en los siniestros viales del 28,6 por ciento comparado con el año 2019, lo que se traduce en un total de 38 vidas salvadas.



A su turno, el gerente de Capital Social, Óscar Pantoja, indicó que la Gobernación del Atlántico en conjunto con la Policía de Infancia y Adolescencia, ICBF, alcaldías y Comisarías de Familia buscan que los niños no sean utilizados como medios de trabajo por algunos padres irresponsables o cuidadores.

(Le recomendamos: Jesús Santrich murió hace 30 años y un guerrillero robó su identidad)

“Continuamos con las búsquedas activas para dar con menores en situación de trabajo infantil en el departamento, sobre todo en esta época de fin de año en la que se incrementan los casos de menores en los semáforos, esquinas y calles”, agregó Pantoja.

BARRANQUILLA