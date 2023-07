La Contraloría General de la República archivó la indagación preliminar que había abierto en torno a la venta del 82.16 % de las acciones que tenía la Sociedad de Activos Especiales -SAE-, en la Empresa de Servicios Públicos de Barranquilla Triple A.



De esta manera, el ente de control no encontró irregularidad alguna en dicha venta, pactada en diciembre del año 2021, por Andrés Ávila, en ese entonces director de la SAE, y la empresa Cayena, de la que hace parte el Distrito de Barranquilla.

"En estos hechos investigados por la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción se detectó que no existen irregularidades en el contrato de compraventa de las acciones pertenecientes a la SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA SA ES P. – TRIPLE ASA ESP, debido a que el valor se fijó acorde al estado y situación en que se encontró la compañía la a la fecha de la suscripción del contrato”, advirtió la Contraloría.



Asimismo, “al no existir daño patrimonial al Estado , no es necesario determinar si existen indicios serios de los presuntos responsables fiscales, ni para abrir proceso de responsabilidad fiscal”.



Tal venta se pactó en ese momento por 565 mil millones de pesos, que de acuerdo con el nuevo director de la SAE, Daniel Rojas, existió un presunto detrimento patrimonial, ya que en sus cuentas, las acciones costaron más, aproximadamente 1.9 billones de pesos.



En febrero, tras acciones de la Procuraduría General de la Nación se cumplió un acuerdo para evitar un perjuicio patrimonial.



En ese momento se definió, con la SAE y la Alcaldía de Barranquilla, la entrega inmediata de las acciones en poder de entidades públicas (en ese momento se pensó en EPM para la diligencia).