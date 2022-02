La Contraloría General de la República (CGR) determinó que la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) está incumpliendo la normatividad relacionada con el manejo de problemática de residuos sólidos en las playas de Puerto Colombia y la gestión no ha sido eficiente.



“La CRA no ha destinado inversiones en planes, programas y/o proyectos para solucionar tal problemática”, subraya la CRA en un comunicado.

La entidad recordó que la CRA suscribió un contrato para desarrollar una estrategia pedagógica a la ciudadanía sobre el tema, pero el objeto del mismo no corresponde a un Proyecto o Programa enfocado a lo que se requiere: solucionar la problemática de residuos sólidos en las playas de Puerto Colombia.



Como resultado de la auditoría, el organismo de control constituyó tres hallazgos administrativos, uno de ellos con presunta incidencia disciplinaria y el cual tiene que ver con el hecho de que la CRA no haya llevado a cabo las acciones de control y sanción correspondientes a la problemática de residuos sólidos, en los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regionales (PGIRS) de los municipios ribereños al río Magdalena ubicados en su jurisdicción.



“No desarrolló (la CRA) una gestión institucional eficiente y articulada con Cormagdalena y las entidades territoriales de su jurisdicción, que conforman los municipios ribereños del Río Grande de la Magdalena, causantes de la problemática de los residuos sólidos en las playas de Puerto Colombia”, advierte la CGR en su informe.

Origen de la problemática en Puerto Colombia

Desde hace varios años la problemática de residuos sólidos en las playas de Puerto Colombia se ha presentado periódicamente.



Sin embargo, se hizo mucho más visible desde el 31 de mayo de 2019 con la aparición de una aglomeración de basura de 1.710 toneladas flotando frente a las playas, lo que ocasionó una grave emergencia ambiental en el municipio costero, que afectó tanto la calidad del agua como la biodiversidad marina.

Las basuras que arrastra el río Magdalena llegan a las playas de Puerto Colombia. Foto: Carlos Capella/ CEET

La situación se extendió a dos de sus corregimientos (Salgar y Sabanilla), así como los municipios de Juan de Acosta y Tubará.



La causa de la problemática radica en que el río Magdalena transporta todos los residuos que son vertidos por las poblaciones de los municipios que se ubican desde su nacimiento en el macizo colombiano en la cordillera de los Andes y por aquellas que se sitúan a todo lo largo de su cauce.



Estos desechos llegan a Puerto Colombia y terminan estancados en sus playas, como consecuencia de su cercanía a Bocas de Ceniza (el punto donde desemboca el río).



“La falta de control de Cormagdalena y las Corporaciones Autónomas con jurisdicción en esta zona, donde no se está teniendo en cuenta la modificación de las riberas por la explotación agroindustrial y la ganadería extensiva, ha hecho que la situación se vuelva más compleja”, indica la CGR.



Así mismo, el organismo de control señala que tampoco se ha controlado la intervención de zonas de alivio del río como caños y ciénagas interiores, “con lo que se aumenta la velocidad del afluente y su capacidad de erosionar las orillas y devastarlas, arrastrando con ellas la capa vegetal”.

"Esa basura no se genera aquí": CRA

Sobre el informe de la Contraloría Jesús León Insignares, Director General de la C.R.A., indicó han venido desarrollando de forma oportuna y eficiente, las obligaciones impuestas por la normatividad y aprovechó para aclarar que los residuos sólidos presentes en las playas del municipio de Puerto Colombia, no se generan en esta población, ni en el departamento del Atlántico, estos proceden de 728 entidades territoriales con influencia en la cuenca del río Magdalena.

“Se trata de una problemática de país, pues el Departamento de Atlántico por ubicarse en la cuenca baja del Río Magdalena, recibe todos los desechos y vertimientos que arrastra este cuerpo de agua, los cuales son generados y provienen de los municipios ubicados sobre los más de 1550 kilómetros de longitud del río, en donde solo 117 kilómetros, decir el 7,5%, se encuentran en jurisdicción del Departamento del Atlántico”, precisó el funcionario.



Esta fue la razón, agregó, por la cual Puerto Colombia, fue incluido como municipio no ribereño en la jurisdicción de Cormagdalena, con el fin de que este ente corporativo asuma los costos derivados de la contaminación del río Magdalena que afectan las playas de dicho municipio, y se compensen los daños y gastos ocasionados por la contaminación derivada de esa importante arteria fluvial.



Según argumenta la C.R.A., la problemática es producto de la dinámica hidráulica y procesos naturales de socavación que se presenta en las laderas del Río Magdalena, como en su desembocadura, que sumado al fenómeno de las corrientes marinas, terminan arrastrando los residuos hasta depositarlos en las playas conocidas con los nombres de Punta Roca, Salgar, Sabanilla y Puerto Colombia.



El funcionario insistió en que los prestadores del servicio público de aseo deben redoblar esfuerzos en la recolección, transporte, almacenamiento y disposición final d estos desechos: "les corresponde la competencia sobre la eficiente prestación del servicio público de aseo”, puntualizó la Autoridad Ambiental.

