Consejo Superior de Uniatlántico definirá la continuidad de Prasca

En la mañana de ayer el Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, aseguró que el caso del rector de la Universidad del Atlántico, Carlos Prasca Muñoz, llegará a su fin muy pronto y que se definirá su continuidad en el cargo el lunes 18 de febrero en el Consejo Superior del alma mater.

Un presunto caso de acoso sexual a una estudiante por parte del rector de Uniatlántico, fue la razón que llevó a la Procuraduria General de la Nación a abrir una investigación preliminar para esclarecer lo que audios, imágenes y vídeos suministrados por la supuesta victima relatan que llevó a cabo Prasca.

El gobernador Verano afirmó, "Nuestra actitud es que el rector presente su defensa y su testimonio frente a las autoridades competentes", afirmó el mandatario atlanticenses.



Además añadió que el Consejo Superior del alma mater, del cual es el presidente, no se ha podido llevar a cabo, ya que las personas que vienen desde Bogotá no han podido llegar a la capital del Atlántico, por esta razón se realizará el próximo 18 de febrero.

Deberá responder con todo el material que comprueben su inociencia, tiene derecho al debido proceso.

Hasta el momento el mandatario departamental menciona no conocer el rigor de suplantamiento, aunque afirma que ha tenido varias conversaciones con el rector pero aún no existe ninguna acción departe de la Gobernación y del Consejo Superior.



Por lo cual hasta que no se defina en el Consejo que Prasca debe ser suplantado no se ejecutará tal acción, así sostuvo el Gobernador.

JORGE DE LA HOZ SERRANO

Para EL TIEMPO

Barranquilla

@Jorgedelahoz2