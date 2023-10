Consejo de Estado admite demanda contra la fórmula tarifaria de energía en el Caribe

El Consejo de Estado admitió la demanda que busca tumbar la formula tarifaria del servicio de energía en el Caribe colombiano, el cual permite a las empresas comercializadoras cobrar al usuario, vía recibo, las pérdidas que se genere por el robo de luz en esta zona del país.



La acción fue interpuesta por el concejal, hoy candidato a la Alcaldía de Barranquilla, Antonio Bohórquez (Polo Democrático), quien considera que la medida es inconstitucional.

Las empresas Air-e, que presta el servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira; y Afinia, que atiende los mercados de Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre, se amparan en este régimen tarifario para cobrar las llamas perdidas no técnicas a los clientes en la costa.



A través de una acción de nulidad constitucional, Bohorquez explica que esta fórmula tarifaria es contraria a la Constitución, y a lo que se denomina orden justo.



“Los usuarios no somos generadores, no somos distribuidores, no somos comercializadores y tampoco nos robamos la energía, porque existen unos instrumentos para que, por ejemplo, el que se roba la energía sea sancionado, pero el que no, no tenga por qué asumir un costo”, dijo Bohórquez en declaraciones al portal Zona Cero.



Sobre el fallo del Consejo de Estado, el candidato a la Alcaldía de Barranquilla, estima que tardará no menos de siete meses.

Si tienes una historia que quieres que cuente, escríbeme a leoher@eltiempo.com y en X: @leoher69.