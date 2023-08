Una encuesta en toda Colombia reveló cuáles son las ciudades del Caribe más “amables” a la hora de tener citas en línea, esto en el marco de una campaña global titulada 'Ser bueno es irresistible', liderada por Bumble, la aplicación de citas y red social donde las mujeres dan el primer paso.



(Lea: Shakira está de nuevo en su casa: aterrizó este miércoles en Barranquilla)

Hoy la data confirma que las personas están listas para dejar de priorizar el físico y valorar atributos como la amabilidad FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con esta aplicación, los solteros de todo el país se centran más en la amabilidad como elemento clave en sus decisiones de citas.



Por ejemplo, según la última encuesta de consumo, en cuanto a las ciudades de la Costa, el 100 % de las personas de Santa Marta coincide en que la amabilidad es la cualidad más importante en una potencial pareja, por sobre otras cualidades; esto frente a un 92 % de Sincelejo que opina lo mismo y 90 % en Cartagena.



El informe indica que la amabilidad es tan importante en el país que en Valledupar, el 91,6 % de las personas cree que es más importante esta cualidad que la apariencia física, comparable con el 84% en Barranquilla y el 66 % en San Andrés y Providencia, que opinan lo mismo.



(También: Mientras caminaba por calle de Barranquilla capturan a narco requerido por Puerto Rico)



“A finales del año pasado vimos cómo el open casting, la apertura a salir con personas que normalmente no serían tu tipo ideal, se convertiría en una tendencia para 2023. Hoy la data confirma que las personas están listas para dejar de priorizar el físico y valorar atributos como la amabilidad, que son la base para crear relaciones saludables y equitativas”, señaló Ximena Sardaneta, directora de Bumble para Latinoamérica.



Asimismo, expresó que "cuando actuamos con amabilidad en nuestras relaciones, estamos creando un entorno de respeto, clave para desarrollar conexiones positivas”.

No están dispuestos a aguantar comportamientos tóxicos

El informe revela que, en los últimos cinco años, los comportamientos en cuanto a tener citas han cambiado radicalmente, no solo por la pandemia, si no por los movimientos sociales que han permeado a toda la sociedad.



(Además: Ratifican condena contra Jaime Saade por homicidio de Nancy Mestre en Barranquilla)



El 59 % de los barranquilleros, por ejemplo, ya no están dispuestos a aceptar comportamientos tóxicos por parte de su pareja, mientras que las personas de Santa Marta le dan más prioridad al tiempo, pues el 66,6 % no están dispuestos a salir con alguien que no separe el suficiente tiempo para compartir con ellos.



Por otro lado, en Valledupar, el 66,6 % de los encuestados no saldría con alguien que no esté emocionalmente disponible o que no exprese claramente sus intenciones, y en San Andrés, el 67 % no quisiera tener una cita con personas que se hagan el/la “difícil”, ya que pierden el interés.

Le puede interesar: