El conductor de un camión denunció públicamente a dos agentes de tránsito del municipio de Soledad (Atlántico) que, presuntamente, le pidieron dinero a cambio de no imponerle un comparendo.



(Lea también: Nancy Mestre: Tribunal de Brasil deja abierta posible extradición de Jaime Saade)



El ciudadano grabó el momento cuando los dos uniformados tratan de acordar con él una suma de 100 mil pesos para evitar sancionarlo. El video fue difundido en las redes sociales, en las que se hizo viral desde este jueves.

100 barras para ayudarte ahí, para colaborarte, para colaborarte de chévere FACEBOOK

TWITTER

“¿Qué es lo que es? Si vale la pena facturar en Nequi”, le dice uno de los agentes, mientras que el otro le indicó: “100 barras para ayudarte ahí, para colaborarte, para colaborarte de chévere ahí”.



En ese momento, el transportador de carga les reveló a los agentes que habían quedado grabados y que los iba a denunciar por su proceder.



“Hágame el favor y pónganme el comparendo de una vez. Ustedes no pueden faltarle el respeto a la gente. De una vez póngame el comparendo que me tengo que ir. Esta vez me siento recontracontento que me lo ponga”, aseguró el ciudadano.



El hecho que protagonizaron estos agentes de tránsito fue rechazado por los ciudadanos, quienes reaccionaron a favor del conductor y pidieron a las autoridades una sanción contra los uniformados.

😱😱Qué horror! Denuncian a agentes de tránsito en Soledad por extorsionar a un conductor.



El hecho sucedió en la calle 30, el agente le pide 100 mil pesos para no ponerle el comparendo. pic.twitter.com/FwwTctXqLk — Primero Barranquilla (@primeronoticiaa) March 30, 2023

El pronunciamiento del Instituto del Tránsito

Ante este caso, el Instituto de Tránsito de Soledad se pronunció a través del jefe de Control Disciplinario, Manuel Ripoll, quien anunció que abrió investigación en contra de estas dos personas.



(Además: Esta es la programación en los municipios del Atlántico para la Semana Santa)



“Queremos manifestarle a la ciudadanía en general que estos dos agentes ya están plenamente identificados y se inició en su contra un proceso de investigación disciplinaria”, reportó el funcionario.



Ripoll invitó al conductor afectado y a la comunidad en general a presentar las quejas en las oficinas correspondientes y agregó que el Instituto está comprometido con acabar con “este flagelo de la corrupción”.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla

Más noticias:

- 'Comandos de la Frontera' liberan a hombre secuestrado en Putumayo

- Una persona muerta tras deslizamiento de tierra en zona rural de Boyacá

- Plan éxodo: siga el minuto a minuto de la movilidad en las vías del país