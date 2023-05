Una usuaria de la plataforma de transporte InDrive denunció ser víctima de robo por parte de un conductor de la aplicación, en Barranquilla.



El terrible testimonio fue conocido a través de redes sociales, donde se cuenta que le fue robado un celular de alta gama usando un arma de fuego para intimidarla, después de haber subido a un vehículo como usuaria del servicio.



En Twitter, una amiga de la víctima contó que el pasado 16 de mayo de 2023, la mujer pidió el servicio a través de la aplicación hacia las 4:20 p. m., en un trayecto del restaurante La Cueva (calle 59 con carrera 43), hacia su casa.



"Tomó el servicio y en el barrio Chiquiquirá le sacó una pistola, le mostró las balas y le dijo que le colaborara, que de no hacerlo le metía un tiro", escribió.



Continúa narrando, que le "robó un Iphone 12 de 128 gb color negro, requisó el bolso y billetera. Finalmente le pidió desbloquear el celular y darle el código para cambiar todas las claves. Esto lo hizo mientras la tenía sometida, le dijo que no denunciara por que sabía a donde se dirigía".



Asimismo, el hombre, quien aparece registrado en la plataforma con el nombre de 'Yilbert', pero sin un número de contado, la habría amenazado con "buscar o mandar a alguien" a hacerle algún daño.



De acuerdo con la denuncia, el carro en el que se transporta este hombre es un Nissan Tiida Blanco 2013 - Placa MHW 766, y lo que más llama la atención es que el conductor

cuenta con excelente calificación pero no tiene comentario.

No sería la primera vez que atraca a sus pasajeros

Esta no sería la primera vez que el conductor comente este ilícito, en el que sus víctimas, al parecer, serían mujeres que viajan solas por la aplicación. De acuerdo con otra denuncia en redes, el mismo hombre habría robado a otra pasajera.



"También me robó a mi, me puso el arma en la cabeza y me pidió la clave del celular y la clave del iCloud para poder cambiarlo. Amenaza a sus victimas diciendo que tiene su dirección y todo", escribió una usuaria en Instagram.

InDrive responde

En el mismo trino de la denuncia, la aplicación respondió con un corto mensaje asegurando que "trabajamos constantemente por la seguridad tanto del conductor como del usuario, pronto nuestra plataforma mejorará la validación del usuario a la hora de registrarse en la app con reconocimiento facial".



De igual manera recordó que el usuario puede "contar con el botón de seguridad dentro de la app", para enunciar o dar aviso si algo anda mal durante el recorrido.



Cifras de robos en Barranquilla

De acuerdo con cifras de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el hurto a personas en el año 2022 creció en un 18 % con respecto al 2021.



En ese año, en la capital de Atlántico se registraron entre enero y octubre de 2022, 11.414 denuncias por robo, siendo los atracos a mano armada los más comunes, así como el cosquillero y el raponazo.

