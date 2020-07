La iniciativa para ayudar a conductor de camión saqueado en vía al Mar

Indignación causó entre la ciudadanía un video en el que se ve a Edwin García en medio del llanto, luego de que su vehículo estuviera siendo destruido por saqueadores que aprovecharon el volcamiento del camión para hurtar los pescados que transportaba hacia Barranquilla.

El hecho ocurrió en la vía al Mar, entre Arroyo de Piedra Arroyo y Arroyo Grande, a la altura del kilómetro 32, donde el furgón sufrió la explosión de una de sus llantas hasta desbalancearse y caer sobre la vía.



Inmediatamente se acercó una turba que, con machete en mano, amenazó a Edwin para que les diera las llaves del automotor, mientras otros lo destruían para sacar las cajas con los alimentos. El acto provocó la impotencia y las lágrimas del conductor, toda vez que el camión significa su medio de ingresos.



Por lo anterior, en las redes sociales se creó la iniciativa de ayudar al hombre visiblemente afectado, con donaciones económicas a través de la cuenta de ahorros número 235142841 del Banco de Bogotá, a nombre de Edwin García.

Este video llegó a mi a través de él y su esposa, al Señor Edwin se le volcó su camión lleno de pescados, con el que sostiene su hogar, las personas que llegaron al lugar dañaron su camión y robaron la mercancía... el nos necesita, VAMOS A AYUDARLO!!!! pic.twitter.com/fdTgYS6Ocf — mona (@EnaLCabrales) July 10, 2020

El apoyo fue impulsado y apoyado por un grupo de ciudadanos que rechazó el accionar de los pobladores, cuando aún no se supera la tragedia que ha dejado 26 muertos en Tasajera, por saquear un camión cisterna que transportaba combustible y que luego se incendió.



“Nadie va a querer tener un percance de esos y menos de esa manera. Gracias a Dios no me pasó nada, pero lo que menos pensé es que la gente iba a dañar el carro así. Pensé que me iban a ayudar, pero con los machetes me acabaron el carro y le quitaron el sustento a mis hijas, mi único capital”, lamentó Edwin.

Pese a lágrimas de conductor, saquean camión volcado en la vía al Mar. Decenas de personas aprovecharon el accidente para llevarse el producto que iba hacia Barranquilla. ▶️ https://t.co/a97kJvuayk pic.twitter.com/4jHJX1kXrn — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 10, 2020

12 capturas por el caso

De acuerdo con el comandante de la Policía de Cartagena, brigadier general Henry Sanabria, los pobladores de ese corregimiento aprovecharon que el vehículo sufrió un desperfecto en una de sus llantas traseras que causó el volcamiento lateral.“Esas personas intentan agredir al conductor para que abriera el furgón, la Policía Nacional llega al sitio y también son agredidos por la turba", manifestó el oficial.

El general Sanabria agregó que “la Policía ya tiene 12 personas individualizadas, de acuerdo con los informes fílmicos que presentaron los policías que llegaron al sitio”.

