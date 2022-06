En video quedó registrado el momento en el que dos hombres intentaron atracar al conductor de un bus de servicio público, en Barranquilla.



Sin embargo, la fechoría a los delincuentes no le salió como lo planearon, gracias a la osada reacción del conductor de la empresa de Sobusa que cubría la ruta por el corredor universitario.

“Yo sentí que el pelao se levantó de la parte de atrás, lo vi por el retrovisor cuando venía y quedé sospechoso, cuando veo que me saca la pistola y me dice dame la plata. Mi reacción fue tomar el celular, cogí parte del dinero y me lo tiré en los pies”, dijo el hombre.



De inmediato, uno de los delincuentes que le apuntaba con el arma, le dijo: “¿Te vas a hacer matar pelao?”.



El chófer reaccionó acelerando el vehículo. "Me dicen que me van a matar y esa fue mi reacción. Le dije bueno vamos a matarnos todos. Yo aceleré el carro. Él me dijo apuntándome, 'baja la velocidad o te zampo un tiro'. Yo le dije que me quitara la pistola de la cabeza y bajaba la velocidad".



Recuerda que el otro delincuente que estaba atracando a los pasajeros, le dijo a su compinche "zámpale el tiro. Cuando él dice eso yo acelero más y ahí es cuando ellos se sienten perdidos, yo bajé la velocidad y se bajaron los dos”.



El hombre que no se identificó por cuestiones de seguridad, aseguró que con esta, ya es la cuarta vez que lo atracan.

