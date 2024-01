Concejo de Barranquilla critica 'negligencia' del Gobierno con Panamericanos

En Barraquilla y Colombia sigue el eco por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos de 2027, lo cual ha significado un golpe duro para la ciudad en materia deportiva y también económica.



Esta vez, quien se pronunció fue el Concejo Distrital, que a través de una carta dirigida al Gobierno Nacional, cuestionó la "negligencia" con la que según ellos, se manejó el tema de las justas.

Coliseo Sugar Baby Rojas de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

"Nos indigna y nos entristece, pero lo que resulta realmente preocupante es el comportamiento negligente por parte del Gobierno Nacional y en especial del actual Ministerio del Deporte", indicó la corporación.



El cabildo aseguró que Barranquilla cumplió con el pago de 2.5 millones de dólares. "No podemos evitar tener dudas sobre la determinación del Gobierno de no cumplir con los compromisos ya pactados", expresó en la misiva.



Asimismo, pidió al presidente Gustavo Petro, "celeridad y efectividad" para resolver la situación lo más pronto, a favor de Barranquilla.



"Presidente, usted mismo se ha manifestado a favor de los Juegos Panamericanos, y los definió como un evento hará que la capital del Atlántico se consolide como ciudad deportiva y aportará significativamente en su economía, no falta a su palabra", afirmó.