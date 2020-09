En Barranquilla ¿se hicieron 'los locos' con plata de Hospital Mental?

¿Qué pasó con el Hospital Mental y los recursos a invertir en él? Son dos de las tantas preguntas que se hacen en el Concejo Distrital y que dirigen a la Alcaldía de Barranquilla, específicamente a la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla (Edubar), por la obra que debió iniciar en enero de 2017 y que ni siquiera fue puesta su primera piedra.

Al menos esta fecha fue la que se anunció de manera oficial y que está en línea en las comunicaciones de la página web de la administración distrital desde el 10 de octubre de 2016, cuando presentaron hasta la maqueta del centro asistencial con el que “Barranquilla también será modelo de atención en salud mental”.



En ese entonces, el anuncio fue celebrado por la secretaria de Salud Distrital y hoy secretaria de Salud Departamental, Alma Solano, quien aquella vez resaltó que “este nuevo hospital será la primera institución de la región Caribe que garantice una buena atención, tratamiento y rehabilitación con espacios deportivos para pacientes con trastornos de tipo mental”.



De acuerdo con las especificaciones entregadas oficialmente, el Camino de Salud Mental de Barranquilla contaría con 100 camas para hospitalización, espacios para la atención denominada ‘hospital día’, que consiste en que el paciente llega en horas de la mañana, recibe la atención durante el día y en la noche se regresa a su casa para que no pierda el contacto con su familia.

Se dijo también que su ubicación iba a ser en la carrera 8 con calle 125 (cerca de la urbanización Ciudad Caribe Verde) y formaría parte de la red pública hospitalaria del Distrito. Además, que la inversión es de 42.000 millones de pesos y las obras se iniciaban en enero de 2017.



De hecho, ocho días después, fue confirmado por Edubar que el gerente de ese entonces, Ramón Vides, firmó el contrato de obras civiles adjudicado en días recientes por la Alcaldía Distrital de Barranquilla al consorcio Iconho, por valor de $152.150 millones para el diseño, construcción de cuatro centros de salud de mediana complejidad y a otros cuatro de baja complejidad, en distintos sectores de la ciudad.



Entre esos centros estaba el Camino de Salud Mental, cuyo costo de la construcción y dotación terminó siendo calculado en $42.150 millones, con un plazo de 27 meses.

En esta maqueta anunciaron oficialmente el proyecto, por parte de la Alcaldía de Barranquilla. Foto: Archivo Particular

Exigen explicaciones a Edubar

Por ello, EL TIEMPO consultó al concejal Antonio Bohórquez, quien explicó que, en el debate de la aprobación de un hospital mental y geriátrico, la Alcaldía presentó unas objeciones y cuando el cabildante empezó a estudiar las mismas, se encontró que la secretaria de Salud, Alma Solano, había anunciado el año pasado que esta obra ya no era posible construirla.



“Exijo las explicaciones. Ellos argumentan que el Ministerio de Salud no dio la autorización. Entonces mi pregunta es ¿Cómo contratan por esa suma sin tener tres años atrás la tal autorización? ¿Qué pasó allí?”, cuestionó Bohórquez.



Asimismo, el concejal, quien señaló que los dineros provenían de la estampilla Prohospital nivel 1 y 2, ahora pide explicaciones por estos recursos que no se utilizaron para ese Hospital Mental, que considera es necesario para la ciudad, teniendo en cuenta las cifras que la misma Alcaldía Distrital publicó en ese mismo anuncio de 2016.

Habitantes cercanos al lugar fijado para construir el centro de salud mental desconocen qué irán a hacer con el lote. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

Allí se decía que, según la encuesta nacional de salud mental de 2015, la región Caribe tenía la prevalencia más baja en trastornos mentales en la población con un 2 por ciento aproximadamente; mientras que en el resto del país es del 7 por ciento. En cuanto a las adicciones, el 10 por ciento de la población en el Atlántico tiene consumo de riesgo o perjudicial de alcohol y el 1.25 por ciento de sustancias psicoactivas.



“Todo eso, antes de la pandemia. ¿Cómo pasó todo este tiempo y no lo tuvimos al final? Revivimos la discusión con este nuevo proyecto, pero primero nos tienen que explicar qué pasó con el Hospital Mental”, reiteró Bohórquez.



El concejal confesó a EL TIEMPO que le dieron razones extraoficiales sobre un otrosí ante la negativa del Ministerio, por lo que el objeto fue replanteado y dirigido a otros proyectos, pero de manera oficial no le han hecho llegar la documentación solicitada.

Antonio Bohórquez cuestionó que esa información documentada no haya sido entregada en el marco de discusión, llevada a cabo en junio y en julio, cuando fue aprobado el proyecto en la plenaria. Por lo anterior, se ha revivido la discusión.



Esta Casa Editorial contactó vía telefónica a la actual gerente de Edubar, Angie Criales, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, a través de un escrito solicitó las preguntas y quedó en responderlas, pero dichas respuestas no aparecen aún, así como no aparece el destino final del dinero.

