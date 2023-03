El alemán Finn Flugel, de 13 años de edad, hizo historia en el Mundial de Kitesurf al clasificarse el viernes por primera vez en su corta carrera, a las semifinales de una parada mundialista.



Flugel superó en su manga a nada menos que al dominicano Pósito Martínez y al colombiano Valentín Rodríguez.

Finn Flugel, celebra emocionado tras lograr su paso a semifinales. Foto: Cortesía Indeportes

"No lo puedo creer, estoy muy emocionado, casi lloro de verdad. Estar al lado de los mejores del mundo es para no creer. Es mi segundo año aquí en Salinas, un sitio espectacular y me siento orgulloso de hacer parte de esto", dijo Flugel al lado de sus padres.



El brasileño Manoel Soarez, campeón del año pasado en Salinas, también aseguró su cupo para las semifinales y espera repetir. "Cada día me siento bien, este lugar me trae grandes recuerdos porque fui campeón aquí el año anterior y voy con toda para la semifinal", afirmó.



Otro que está marcado una puntuación notable es el dominicano Luis Alberto Cruz, quien hoy volvió a tener un puntaje sobresaliente con un 9.40, la nota más alta del mundial hasta el momento.



Colombia, sin representantes

El evento ha atraído a miles de turistas hasta las playas de Salinas del Rey, en Santa Verónica. Foto: Cortesía Indeportes

Colombia se quedó sin representantes en las semifinales, al quedar por fuera Juan Rodríguez, Valentín Rodríguez y Armando Sierra.



Este sábado se llevarán a cabo las semifinales y finales, tanto de damas como de hombres. Las mangas quedaron así:



Damas Manga 1:

Therese Tabbel (Dinamarca), Alexandra Torres (España), Claudia León (España) y Bruna Kajiya (Brasil).



Manga 2: Matilede Roux (Francia), Estefanía Rosa (Brasil), Nathalie Lambrecht (Suecia) y Mikaili Sol (USA).



Semifinales hombres



Manga 1: Manoel Soarez (Brasil), Luis Cruz (Dominicana), Carlos Mario (Brasil) y Arthur Guillebert (Francia).



Manga 2: Finn Flugel (Alemania), Louka Pitot (Francia), Máxime Chabloz (Suiza) y Gianmaria Cocculoto (Italia).