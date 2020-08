El ‘sancocho bioseguro’ con el que celebran aniversario de un barrio

Un ambiente festivo, en el que la música predominaba desde distintos parlantes como si compitieran para ver cuál sonaba más alto, una olla grande de sancocho tan caliente como la vía por el impacto del sol de mediodía en el asfalto de la calle recién pavimentada, y el amarillo, azul y rojo que se lucían en las calles con sus habitantes alegres. Así celebraban hasta el año pasado el aniversario del barrio 7 de Agosto, de Barranquilla.

(Lea también: Un edificio me cayó encima en una de las peores tragedias de Cartagena)

Pero esta vez, en viernes, no estarán ni las muestras folclóricas que acostumbraban a hacer niños y jóvenes bajo la atenta mirada de sus padres orgullosos, ni el vecino compartiendo una cerveza con el de la casa de al lado y ni la música sonará con la misma potencia desafiante.



Todos los habitantes de este barrio, ubicado en la localidad Suroccidente de la capital del Atlántico, asimilan que no va a ser el mismo 7 de agosto de aquellas celebraciones en las que, casi que al pie de la letra, tiraban la casa por la ventana, y no es para menos si se tiene en cuenta que el aniversario del barrio coincide con el día festivo por la conmemoración de la Batalla de Boyacá.

Sabemos que tenemos que respetar las medidas que ha impuesto el Gobierno, como el toque de queda, la ley seca, entonces en sus casas cada quien que tenga su música FACEBOOK

TWITTER

Uno de los que ha celebrado con mayor intensidad estas fechas es José Sánchez, quien desde hace cuatro años de manera ininterrumpida aprovechaba para integrarse con los vecinos y bailar al son de los ritmos que reproducían aquellos parlantes en las puertas de las casas.



“He estado en las cuatro últimas y han sido unos momentos culturales muy importantes, de mucha integración social de los vecinos”, recordó Sánchez, quien hace parte de los 2.000 habitantes, aproximadamente, que residen en 7 de Agosto.

Poco a poco, el tricolor en los bordillos va tomando forma. Al menos el rojo está listo. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

41 años no tan festivo

Este sector, que limita con los barrios La Paz, Los Rosales, Evaristo Sourdís y Ciudad Modesto, cumplirá 41 años en un ambiente muy diferente, donde una pandemia originada en China los mantiene confinados después de cuatro meses, metidos en sus humildes viviendas, algunas levantadas de material y otras hasta con tablas.



De acuerdo con las cifras de la Alcaldía de Barranquilla, hasta ahora se han registrado 35 personas contagiadas por el covid-19, de las cuales aún permanecen activos cuatro casos. Y de los seis cuadrantes que comprende el cerco sanitario, instalado por la administración distrital en esta localidad, ninguno interviene en el barrio.

(Le puede interesar: El drama de millones de mariposas que están muriendo en el Atlántico)

Sin embargo, son conscientes de la compleja situación y, en vez de compartir cervezas que los vecinos llevaban de un lado a otro entre ellos, ahora comparten tapabocas a partir de este jueves, bajo la supervisión de las autoridades del Distrito, según explicó Liliana Mendoza, líder de la comunidad.



“Sabemos que tenemos que respetar las medidas que ha impuesto el Gobierno, como el toque de queda, la ley seca, entonces en sus casas cada quien que tenga su música. No vamos con aglomeración de personas”, manifestó Mendoza.

Aspecto de la cancha principal del barrio, cerca a la circunvalar. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

La mujer agregó que el vecindario se prepara para pintar los bordillos, los troncos de los árboles, e izar las banderas, para que predomine el tricolor, además de realizar un acto religioso, y cada cuadra que tenga la posibilidad, tendrá una olla de sancocho, con la intención de mantener el distanciamiento social.



“La idea de este acto es principalmente recordar la fecha tan importante de la Batalla de Boyacá. No va a ser muy festivo, no va a ser como lo hicimos los años anteriores”, indicó la líder comunitaria.

(Le recomendamos: Getsemaní, uno de los barrios más 'cool' del mundo en quiebra)

Añadió que cada calle que conforma el barrio está organizada en grupos de 10 personas para mantener el orden y el cuidado del lavado de manos. Además, el único alcohol que no se permite es el de las bebidas embriagantes, y los bailes masivos en el espacio público.

DEIVIS LÓPEZ ORTEGA

Corresponsal de EL TIEMPO

BARRANQUILLA

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com