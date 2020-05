Con ola de calor, la cuarentena es más dura en Barranquilla

Con pedazo de cartón es como María del Rosario intenta sofocar el calor, que a las 10 de la mañana de ayer se siente más fuerte en su casa, y que como ella misma dice: "me tiene tumbada".

La mujer se tira en una mecedora y agita con fuerza el improvisado abanico, para darse aire. Desde allí mira con desespero como los rayos del sol irrumpe por la puerta y llega casi que hasta el comedor. El piso del apartamento se hace más brillante al reflejar los destellos de luz.



"Así no se puede vivir. Encerrado y con calor", comenta ella, quien de paso dice que no prende el aire acondicionado por temor a que se le ‘disparen’ los consumos de energía y mejor prefiere bajar la temperatura con un baño. "El agua es más barata", comenta la mujer.



La situación que vive María del Rosario, ama de casa que residen en un céntrico barrio de Barranquilla, es el de las brisas que durante este trimestre refrescaron las calles de la ciudad y desaparecieron hace rato para darle paso a una oleada de calor que desde hace días tiene sofocados a los barranquilleros.



Lo preocupante es que estas altas temperaturas, que se incrementaron desde el fin de semana pasado, irán subiendo con el paso de los días.



Y como el fenómeno está relacionada con la temporada de lluvia, que aún no llegan a Barranquilla, lo más probable es que se extienda hasta la primera semana de junio.



De acuerdo con las explicaciones que hasta el momento ha entregado el Ideam, el fenómeno obedece a la primer ola de calor y que se prevé temperaturas de 38 grados centígrados por estos días, aunque la sensación térmica en las calles, cuando no hay brisas, puede que supere los 40 grados.



El jefe de Pronósticos y Alertas Tempranas del Ideam, Daniel Useche, señaló que esta ola de calor se produce por el debilitamiento de los vientos y un cielo despejado que por estos días se ve en la capital del Atlántico.



"Yo siento que me va a dar la pálida”, dice María del Rosario, quien no cesa de quejarse todo el día del calor y que lo único que tiene para enfrentarlo es un pedazo de cartón.

Recomendaciones

- Las autoridades de salud insisten en el llamado de siempre con ocasión de los cambios bruscos de temperaturas que pueden generar complicaciones en la salud.



- Mantenerse hidratados y evitar actividades físicas que demandes grandes esfuerzos.



- El calor resulta muy peligroso en especial para los hipertensos o para los cardiópatas.



- Se estima que por lo menos el 10% de quienes sufren estos problemas pueden presentar alguna perturbación por las altas temperaturas.

LEONARDO HERRERA DELGHANS

Para EL TIEMPO Barranquilla