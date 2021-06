Con colectas, estudiantes costeños viajan a México

Con la venta de bollos, empanadas, pasteles o pescado, en las calles y buses, fue como Jorge Amando Rada Oliveros conseguía el dinero para venir a Barranquilla a estudiar licenciatura en matemáticas en la Universidad del Atlántico.



No olvida que los sábados a primera hora se regresaba de la ciudad a su pueblo natal, Isabel López, corregimiento de Sabanalarga (Atlántico), a preparar lo que tenía que salir a vender a la calle, el domingo a primera hora.



Su madre era quien lo ayudaba en todo. “Vendía lo que tuviéramos. En un buen día me hacia 70.000 pesos, la mitad era para mamá, lo otro era lo de los pasajes y la alimentación de la semana”, cuenta.



Recuerda que en Barranquilla vivió en muchas casas, pero hubo una especial. Fue la de una familia que vivía en la parte trasera del cementerio Jardines de La Eternidad, en la vía a Puerto Colombia, frente a la Universidad del Atlántico.



“Era una pequeña finca. Todas las noches me tocaba atravesar el cementerio para poder llegar a la casa. Hasta caminar entre muertos me ha tocado en esta vida”, manifiesta.



El año pasada logró su título licenciado en matemáticas. Ahora se alista para viajar a México, a cursar una maestría en Matemática Educativa, gracias a la beca que se ganó de la Universidad Autónoma de Guerrero.



Rada viajará en compañía de Kleiver Villadiego Franco y Luis Álvarez Martínez, que cursarán la misma maestría, y Rafael Martínez Fonseca, quien fue aceptado en la maestría de Matemáticas Aplicadas.

La gobernadora Elsa Noguera les entregó ayer los tiquetes para viajar a México a Kleiver Villadiego, Jorge Rada y Rafael Martínez. Foto: Vanexa Romero/EL TIEMPO

Los cuatro jóvenes tienen una historia idéntica: de familias pobres, estudiantes de matemáticas de la Uniatlántico, ganaron una beca a México y que para estudiar debieron luchar y vencer muchas adversidades.



La última fue acudir a la solidaridad de desconocidos, entidades, familiares y a sus mismos profesores para así poder conseguir la plata que necesitan para viajar.



Los jóvenes recibieron donaciones por 8.800.000 pesos, que les permitirá realizar trámites de pasaporte, visa y la manutención de los cuatro durante dos meses, mientras se hace efectiva la beca, que cubre todo.



Pero además recibieron los tiquetes por parte de la Gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, y la Fundación Finsocial, que les permitirá ir a Bogotá, a presentarse a la Embajada de México a realizar los trámites, y estar la primera semana de agosto en la Chilpancingo, capital del estado Guerrero, sede de la universidad, para iniciar su maestría.

La beca les cambió la vida

Hace tres semanas, la situación de estos jóvenes no era clara. No tenían un peso, y sentían que el tiempo se les agotaba para poder aplicar para la beca.



La historia de los cuatros jóvenes pidiendo ayuda para poder hacer su maestría fue publicada en ADN y EL TIEMPO.



El tema logró conmover a muchas personas que decidieron apoyarlos. Fue así como personajes como el comediante Juanda Karibe logró conseguirles 5.000.000 a través de una fundación, luego aparecieron más donaciones de 100.000, 200.000 y 1.000.000 pesos hasta completar los 8.800.000 y los tiquetes aéreos que entregó la gobernadora y Finsocial.

Jorge Rada posando con el tiquete simbólico que recibió en la Gobernación del Atlántico. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Algunas personas de manera anónima de los Estados Unidos les consignaron 500.000 pesos.



También recibieron el apoyo de una profesora de Santa Marta Hermelinda Acevedo, quien conmovida al leer la historia en EL TIEMPO no dudó en llamar a los muchachos y hacerles un aporte.



“Hasta el que no me conocía ya me conoce”, dice Rada, quien es todo un personaje en su pueblo.



La gente que algún día lo vio cargando un tanque lleno de bollos o pasteles, que ofrecía puerta a puerta en la vía o se montaba en los buses, hoy lo miran con respeto y orgullo.



“Hasta los mototaxistas me pitan cuando me ven en la calle. Me dicen que debó dejar en alto el nombre del pueblo”, comenta el joven entre risas.



Lo cierto es que este joven que salió adelante, gracias a su constancia y deseos de superación, hoy siente que es mirado como un ejemplo por muchos jóvenes de su pueblo, que quieren ser como él, como el ‘profe Jorge’.

Leonardo Herrera Delgans

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

