Así va la pelea de la ANI y Villa Campestre por último tramo de vía 4G

Luego de más cinco horas de reunión vecinos y líderes comunales del sector de Villa Campestre, y representantes de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) no llegaron a un acuerdo que permita destrabar las diferencias que sostienen por los últimos 570 metros del trazado de la Circunvalar de la Prosperidad, moderna vía 4G que se encuentra frenada en este punto del departamento del Atlántico.

El encuentro se cumplió la tarde miércoles en el salón social del Poblado Campestre, en el sector de Villa Campestre, localizado en el municipio de Puerto Colombia, área metropolitana de Barranquilla, donde se instaló la mesa técnica para encontrar soluciones.



Cabe recordar que la Circunvalar de la Prosperidad, o Segunda Circunvalar, es un corredor de carga de 36,7 kilómetros de longitud que comienzan en el sector de Las Flores, en Barranquilla, y termina en el municipio de Malambo, cuyo último trazado pasaría por Villa Campestre lo que ha despertado las protestas de los más de 15 mil habitantes de esta zona residencial multiestrato.

Este es el trazado que mantiene enfrentados a la ANI y habitantes de Villa Campestre. Foto: Archivo particular





La presidente de la Veeduría de Villa Campestre, Yanith Trujillo destacó que la ANI cambió al director del proyecto, que en estos momentos está en cabeza del ingeniero Fernando Hoyos, quien asistió a la reunión, mientras que la garante del proceso es la Procuradora Ambiental del Atlántico, Mónica Gómez.

Propusimos que no hagan la vía y que el tráfico pesado siga su camino por la glorieta de Las Flores y conecte la Circunvalar con la carrera 46 FACEBOOK

TWITTER

“No hemos concertado absolutamente nada. Se propuso por parte de la ANI un puente para mejorar la movilidad a la altura de Horizontes y nosotros solicitamos un subterráneo en esa intersección. Así mismo propusimos que no hagan la vía y que el tráfico pesado siga su camino por la glorieta de Las Flores y conecte la Circunvalar con la carrera 46”, manifestó Trujillo.



Al cierre del encuentro los representantes de la ANI se comprometieron a realizar los estudios de factibilidad y volverse a reunir con la comunidad el miércoles 28 de agosto a las 10 am en mismo lugar.



“La comunidad sigue en pie de Lucha. Concertando lo que mejor nos convenga No vamos a permitir que pasen por encima de nosotros”, enfatizó Trujillo.

La posición de la empresa

Sobre este tema la Concesión Costera tiene su versión. Asegura que a principios del año 2014, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura expidieron la Resolución 308 del 7 de febrero del 2014, declaratoria de Utilidad pública e Interés Social del Proyecto “Corredor Vial Cartagena-Barranquilla (Malambo-Las Flores)”, sin que a la fecha existieran planes parciales, licenciamiento o proyectos de vivienda en los predios.



Luego de esta declaratoria de utilidad pública, sostiene la Concesionaria, la ANI en el mes de abril del mismo año, informó a las Alcaldías sobre dicha resolución: "con el fin de que adopten las medidas pertinentes al normal desarrollo del proyecto, entre las cuales se encuentra la abstención de expedir Licencias que interfieran con el proyecto. Posteriormente a la declaratoria de utilidad pública, se expidieron licencias de construcción en el sector de Villa Campestre".

Así va el proyecto

De los 36.7 kilómetros que tiene la Circunvalar de la Prosperidad, 33 ya se encuentran culminados y en operación, que van desde Malambo al sur del Aeropuerto Ernesto Cortissoz hasta la Vía al Mar a la altura de la Universidad del Atlántico y un tramo entre el Barrio Las Flores y el corregimiento La Playa.



Los tres kilómetros restantes ya están en construcción, con obras entre la Vía al Mar, la Carrera 51B y La Playa. En este tramo se encuentra el sector de Villa Campestre, con una longitud aproximada de 570 metros, lo que equivale al 1.5 por ciento de la Circunvalar de la Prosperidad.

Ha permitido mejorar la conectividad entre Malambo, Galapa, Puerto Colombia y Barranquilla, convirtiéndose además en la nueva ruta para llegar más rápido al Aeropuerto Ernesto Cortissoz FACEBOOK

TWITTER

“Esta segunda Circunvalar ha permitido mejorar la conectividad entre los municipios de Malambo, Galapa, Puerto Colombia y Barranquilla, convirtiéndose además en la nueva ruta para llegar más rápido al Aeropuerto Ernesto Cortissoz. Adicionalmente se integra con importantes vías cómo la Oriental, Cordialidad, Carrera 38, Vía al Mar, Carrera 51B, calle 14, Vía Tajamares y la Prolongación de la Vía 40, lo que permite reducir tiempos de recorrido y disminuir costos de transporte, lo que dinamiza la economía del País”, sostiene la Concesión Costera.



Según los representantes de la ejecución del proyecto desde el inicio de la obra, han realizado los procesos de socialización con las comunidades aledañas al Proyecto, con más de 25 reuniones.



“Específicamente con el sector de Villa Campestre se han adelantado mesas de trabajo adicionales para aclarar las inquietudes con relación al Proyecto, donde han asistido la ANI, la Interventoría y la Gobernación del Atlántico", puntualiza el informe.

Leonardo Herrera Delgans

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

@leoher69