La ola invernal de final de 2022 ha dejado dos caras de la moneda en Barranquilla: están los centenares de familias damnificadas que buscan tierra firme y las comunidades que se oponen a la reubicación de ellas en un sector de la ciudad. El Distrito intermedia.



Los que se mantienen reacios a rechazar la propuesta de reasentamiento de las autoridades distritales han sido los habitantes de la urbanización Caribe Verde, donde viven aproximadamente 46.000 personas.



(Puede leer: Alcalde Pumarejo pide a Ejército y Policía ser contundentes contra criminales)

Este sector, en la localidad Suroccidente de Barranquilla, empezó a poblarse hace unos seis años, gracias a proyectos de vivienda de interés social en una zona clave: entre La Cordialidad y la Circunvalar.



Sin embargo, sus habitantes desde entonces han expresado inconformismo al no tener, según cuentan, de espacios de recreación, amenidades, transporte público, movilidad y seguridad, entre otras necesidades.



“Tengo cinco años viviendo acá y hace tres me puse en esto, cuando ya habían otros líderes en la zona, de llevar la batuta por cosas que aquí no se dan y la cantidad de personas que habitan es descomunal”, dice el vocero Rafael Jiménez Fontalvo.



(Además: El cobro del peaje que enfrenta a la Gobernadora del Atlántico con la ANI)

Anuncio y malestar

El malestar de esta comunidad se incrementó a mediados de noviembre, cuando el alcalde Jaime Pumarejo presentó al Ministerio de Vivienda unos terrenos para la reubicación de damnificados por la ola invernal.



Según una información consolidada, la Oficina de Gestión del Riesgo ha censado 2.460 viviendas que fueron afectadas, de las cuales 1.958 fueron por deslizamientos de tierra y 502 por inundaciones.



Un total de 590 familias fueron priorizadas para recibir el auxilio de subsistencia y ser beneficiarios de reubicación temporal, mientras el Distrito y Minvivienda avanzan en el proyecto de urbanización de predios.



Hasta la fecha se han remitido al Gobierno nacional 3.844 viviendas afectadas, con su núcleo familiar, para ser incluidas en las ayudas definitivas.



Por lo anterior, entre los terrenos dispuestos está el lote en la zona de Caribe Verde, que tiene 4,3 hectáreas y una capacidad para construir entre 400 y 500 viviendas, según comunicó la Alcaldía el 18 de noviembre.



Al conocer esta posibilidad, los propietarios de vivienda de esta urbanización rechazaron la idea con un par de bloqueos a la Circunvalar, generando traumatismos en la movilidad de los ciudadanos durante dos jornadas.

Los proyectos que piden

Eso ha generado algo de pánico a tal punto que algunas personas empezaron a poner en venta sus apartamentos FACEBOOK

TWITTER

“En ese terreno hemos visionado tener la iglesia católica, la estación de Policía, la estación de bomberos, un Camino de salud, un CDI y un megacolegio. Esas seis estructuras sociales van a beneficiar a la comunidad, especialmente a que la juventud se comience a encarrilar mejor”, recuerda Jiménez.



(También: Golpe a extorsionistas y sicarios en Barranquilla: caen 4 con armas y panfletos)



Además de quedar sin ese espacio en el que se proyecten estas obras, señala que otras de las preocupaciones son la desvalorización de sus predios y el crecimiento de la inseguridad.



“Eso ha generado algo de pánico a tal punto que algunas personas que viven aquí empezaron a poner en venta sus apartamentos. Aquí en Barranquilla, donde han reubicado viviendas, afectó tanto la seguridad como el valor de las casas”, explica el hombre.



El líder comunal precisó que los damnificados “sí merecen ayudas”, pero con la condición de que cumplan con el proceso de adquisición de viviendas “que no sean regaladas, con los filtros respectivos y que se les otorgue el subsidio”.



En ese sentido, agrega que la población de Caribe Verde, sumada a otros sectores aledaños como Ciudadela de Paz, Villas de San Pablo y Pinar del Río, también merecen suplir necesidades, como rutas de transporte público y más inversión social.



“Estuvimos en una reunión con la Secretaría de Planeación, pero no hemos vuelto a tener más contacto. El punto es que nadie ha escuchado los argumentos que tenemos, son completamente válidos”, manifiesta Jiménez.

Explicaciones del Distrito

Ante esta situación, el gerente de Ciudad, Juan Manuel Alvarado, explicó que el proyecto de reasentamiento integral se está estructurando junto con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.



En su primera fase, se priorizó un lote cercano al sector de Juan Mina. Para las siguientes fases se están revisando varias opciones de lotes de la ciudad.



Alvarado declaró que no se van a construir proyectos masivos ni dar vivienda gratis. “Este proyecto de reasentamiento integral se podrá realizar en diferentes zonas de la ciudad y tendrá en cuenta diferentes aspectos sociales y demográficos, para garantizar que no se afecte la dinámica social de los barrios y así integrar a esta comunidad. Una vez tengamos las propuestas concretas serán socializadas con la comunidad”, expresó el funcionario.



Agregó que, junto con el Ministerio, se está definiendo la estructura de los subsidios y los mecanismos para el acceso a los créditos de los bancos para la población focalizada. “Lo más importante es que estamos planteando un proyecto integral y solidario”, aseguró.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

Twitter: @DeJhoLopez