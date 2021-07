Las Flores, el barrio que se enfrentó a los encapuchados

La reacción de habitantes del barrio Las Flores, en el nororiente de Barranquilla, es destacada por las autoridades, por la forma pacífica y valiente como un grupo de habitantes sacó a una veintena de encapuchados que mantenían en el sector bloqueos y enfrentamiento con la policía.



El caso se registró la noche del miércoles, horas después de terminadas las dos movilizaciones que ese día se cumplieron en la ciudad y que terminó con la destrucción de la entrada de la Alcaldía de Barranquilla. La Policía detuvo a 12 personas, de las cuales 6 quedaron en libertad y los otros pasaron a disposición de la Fiscalía para ser judicializados por los destrozos provocados.(También: 'Esperamos que la APP del río quede adjudicada entre diciembre y enero')

Los desconocidos, que tenían morrales y cubrían los rostros pasamontañas y gorras, llegaron sobre las 8:57 p. m. a la rotonda de la Vía 40 con Circunvalar, donde colocaron barricadas en este sector, interrumpiendo el flujo vehicular entre los corredores de carga que llevan a la zona industrial de esta capital.

En cámaras quedaron registrados los momentos en lo que habitantes del barrio Las Flores se unieron para confrontar a los presuntos delincuentes que con elementos contundentes, pretendían dañar sus bienes, los bienes del distrito y agredir a la fuerza pública. #YoProtejoMiPaís pic.twitter.com/Qnj2f7Y86x — BG. Diego Rosero Giraldo (@PoliciaBquilla) July 29, 2021

La escena fue grabada por los drones de la Policía y las cámaras de seguridad de la zona, que cuenta con buena iluminación, y en donde se ve al grupo de encapuchados bloqueando la vía.



(Lea: Reacción de la Policía tras video de delincuentes que se amenazan de muerte)



Algunos vehículos particulares y buses de transporte público lograron desviar. Los que llegaron hasta la rotonda fueron atacados a piedra.



Al llegar la Policía, los recibieron con piedras y bomba molotov. La situación se complicó cuando los encapuchados se internaron en las calles del sector de Las Flores.



En algunos callejones había puesto barricadas con piedras y atravesaron troncos, como trincheras para desatar una batalla con los uniformados.

La reacción del barrio

Las Flores es un barrio enclavado en la zona industrial de Barranquilla, conocido por su tradicional zona de restaurantes con vista al río Magdalena, donde se ofrecen platos típicos de comida de mar.



Este sector ha sido objeto de protestas en la última semana, por los desalojos que está realizando el Distrito en la Ciénaga de Mallorquín, cuerpo de agua vecino al barrio, donde se trata de reubicar a 35 familias.

Facebook Twitter Linkedin

El barrio Las Flores se encuentra en el nororiente de Barranquilla. Foto: Archivo EL TIEMPO

Esta situación provocó que la semana pasada se presentaran airadas protestas de estas familias, en la que aparecieron encapuchados que atacaron el CAI de Las Flores e intentaron tumbar el monumento de Adela de Char, la madre del exalcalde Alejando Char, cuyo busto se encuentra en la rotonda de la vía 40 con Circunvalar.



Pero esta vez, los habitantes de Las Flores no estuvieron dispuestos a permitir nuevos desórdenes y que se les interrumpiera la tranquilidad.



(No deje de leer: El atroz crimen de dos niños que daría por primera vez cadena perpetua)



Por lo menos es lo que se ve en las imágenes de las cámaras de seguridad y confirmado en algunos testimonios de protagonistas, que por la seguridad de su integridad nos reservamos sus identidades.

Facebook Twitter Linkedin

En Las Flores se encuentran restaurantes que tienen mirada al río Magdalena. Foto: Archivo EL TIEMPO

Hombres, mujeres, niños y ancianos fueron saliendo, poco a poco, de sus casas y reuniéndose en las esquinas, para marchar en grupo hacia donde estaban los encapuchados y pedirles que se fueran del barrio.



En los videos se ve cómo los encapuchados comienzan a retroceder al ver que los vecinos salen de sus casas. A los pocos minutos, la misma comunidad se encarga de quitar las barricadas que colocaron en las calles del barrio y despejan las vías.



“No queremos protestas que no sean pacíficas”, dijo una habitante de la carrera 82 con Vía 40. “Están afectando al barrio, destruyendo los pares”, agregó la mujer.



“No queremos vandalismo, la gente ya se rebotó. Esas personas no son del barrio”, aseguró en tono airada otra mujer, quien sostuvo que el grupo de encapuchados que estaba provocando la alteración del orden público no era del barrio, sino que lo habían traído.

Facebook Twitter Linkedin

General Diego Rosero, Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Foto: Policía Metropolitana

La información fue confirmada por miembros de la Policía Metropolitana de Barranquilla, que ya investigan la conformación de grupos que se están infiltrando en las marchas para generar desórdenes y actos de vandalismo como los ocurridos contra la sede de la alcaldía.



(Le recomendamos leer: Así está la disponibilidad de vacunas en las principales ciudades del país)



“Solamente con la unión comunitaria, sin el uso de la violencia, hicieron que los delincuentes abandonaran la vía y también el sector. Esta es la muestra que los barranquilleros respetan el derecho a manifestar, como había ocurrido horas antes, pero que también se unen contra los delincuentes y no tolerarán los actos que afecten la tranquilidad”, fueron las palabras del comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Diego Rosero.



El oficial volvió a enfatizar en el derecho de la comunidad a protestar, “pero pacíficamente y que estaremos atentos hacer cumplir la ley protegiendo el derecho de todos los ciudadanos”, puntualizó Rosero.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla

@leoher69

Escríbeme a leoher@eltiempo.com

Lea más noticias de Colombia

Guerra entre Eln y Disidencias Farc provoca desplazamiento en BolívarRedistribuyeron 15 mil vacunas porque la gente no quiso vacunarse en Tolima