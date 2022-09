Barranquilla se prepara para la que sería la primera manifestación contra las reformas propuestas por el Gobierno de Gustavo Petro.



La marcha está programada para este lunes 26 de septiembre con punto de partida desde el monumento del Joe Arroyo en la carrera 46 con calle 72, hasta el Paseo de Bolívar, en el centro de la ciudad.



"Muchos colombianos nos sentimos agredidos con todas estas propuestas de parte del Gobierno que atenta no solo con la economía de nuestro país sino también contra la democracia, las instituciones y sobre todo las libertades civiles que hemos alcanzado a lo largo de la historia", aseguró Jorge Reyes, uno de los promotores de la manifestación en la capital del Atlántico.



Reyes aseguró que la marcha es totalmente apartidista. "No estamos apoyados por ningún partido político. Es una iniciativa que ha nacido de la ciudadanía en general. Ciudadanos que hemos visto que todas estas propuestas atentan contra la democracia", dijo.



Añadió que "los ciudadanos de a pie serán los más perjudicados con las reformas que pretenden llevar a cabo, como la tributaria, la pensional, la de salud y la política".



La manifestación se desplazará desde las 10 de la mañana por toda la carrera 44 hasta llegar al Paseo de Bolívar. El llamado es a asistir con camisetas blancas.

Estos son los sitios en el país y en el exterior para la Gran Marcha Nacional contra las reformas presentadas por el presidente @petrogustavo que se llevarán a cabo el próximo lunes 26 de septiembre. pic.twitter.com/GV9Erhv555 — Manuel Salazar (@manolitosalazar) September 19, 2022

Esta iniciativa fue convocada a nivel nacional por Pierre Onzaga, líder de la Movilización Mundial en contra de las Farc en el año 2008.



El aumento en el precio de la gasolina, los nuevos impuestos contemplados en el texto de reforma tributaria, la reforma pensional, una posible reforma a la salud, entre otras, son algunos de los motivos por los cuales los promotores del evento han convocado a esta gran manifestación en las principales ciudades de Colombia y otras en Estados Unidos como Miami, Nueva York y Orlando.



“Uno de los objetivos de esta Gran Marcha Nacional es trazar una línea roja para que se retiren las reformas, no buscamos negociación alguna” afirmó Onzaga.