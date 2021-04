Conozca como apartar su cita para vacunarse en Barranquilla

El alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo Heins explicó el paso a paso para que los que las personas mayores de 60 años comiencen desde ya a escoger el lugar con el fin de que hagan parte del plan general de vacunación contra el covid-19.

“Estamos poniendo a su servicio esta nueva herramienta, nuestra plataforma de agendamiento para la vacunación, sin importar tu EPS, sin importar el régimen al cual perteneces, y que de esa manera puedas ir a vacunarte de una manera eficaz y fácil”, explicó el mandatario.



El mandatario recordó que no hay restricción alguna para movilizarse a los sitios de vacunación, al tiempo que reiteró que se guarden las medidas de bioseguridad durante todo el proceso.



“Si no tienes acceso a datos puedes hacer una llamada a nuestro centro de información 4010204, y desde esa plataforma también puedes agendar tu cita. No hay excusa ”, afirmó el alcalde.



El paso a paso

Este es el paso a paso para agendar la cita de vacunación para mayores de 60 años:



-Entrar a la página web de la Alcaldía de Barranquilla www.barranquilla.gov.co o al enlace http://bit.ly/AgendamientoVacunacion

-Pulsar el vínculo Baquna tu Vida.

-Escoge una de las tres opciones de sitios: Grandes Puntos de Vacunación, los autoservicios o Drive Thru Mall Plaza y CC Viva y si perteneces al talento humano de Salud y no has sido priorizado, escoge esta opción.

-Llenar el formulario correspondiente escogiendo el lugar de vacunación.

-Revisar que los datos estén correctos.

-Clic en guardar datos.

-Descargar y llenar previamente el consentimiento para ahorrar tiempo.

BARRANQUILLA

