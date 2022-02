La decisión de Alejando Char de seguir adelante con su campaña presidencial después del coletazo por las declaraciones de la exsenadora y prófuga de la justicia Aida Merlano, implican que el precandidato no solo deberá defenderse jurídicamente de los señalamientos, sino que ahora si tendrá que salir a debatir en público, lo que hasta el momento había evitado.



Esa es una de las lecturas que politólogos, profesores universitarios y periodistas consultados por EL TIEMPO sostienen, al explicar la forma cómo se afectaría la campaña del exalcalde de Barranquilla, tras las acusaciones de Merlano.

Luis Fernando Trejos, director del Centro de Pensamiento UNCaribe, considera que es innegablemente la afectación a la imagen del precandidato, lo que se puede traducir en la pérdida de votos de opinión, pero, explica él, “debe tenerse en cuenta que su campaña no se sostienen sobre el voto de opinión sino sobre una gran infraestructura electoral (maquinaria) que se complementaría con las que tienen los otros miembros de su coalición”.



Lo que si queda claro, agrega Trejos, es que en medio de esta coyuntura particular, “su estrategia de no debatir en público y usar mucho Tiktok puede darle ventaja a sus competidores dentro y fuera de su coalición”.



Alejandro Blanco, doctor en ciencia política, explica que gran Parte de la precandidatura a la presidencia de Alejandro Char, se ha fundamentado en él como persona. Recuerda que de manera frecuente, Char ha intentado mostrar en redes sociales una familia sólida y llena de valores tradicionales.

Álex Char y Aida Merlano. Foto: Archivo particular

“Por tanto, dadas las circunstancias, el testimonio de Merlano, ha trascendido de lo personal a la esfera de lo público. De manera intencional, el pre candidato Char se encargó de vincular a su familia y su vida personal como parte de su estrategia su campaña”, dice Blanco.



Sobre los efectos judiciales que podrían generar, Blanco estima que no serían inmediatos, y piensa que los primeros resultados de la investigación podrían tardar más de seis meses y las elecciones presidenciales, son dentro de tres meses. “Por esta razón, la viabilidad legal de su pre candidatura, hasta el momento, no se vería afectada”.

El caso que sigue moviéndose en las redes sociales, es visto por el profesor universitario Jair Vega, como nada nuevo para la ciudad, al indicar que muchas de las cosas que dice hacen parte del Vox Populi cotidiano hace mucho tiempo.



Vega manifiesta que no es extraño para la ciudad que el grupo de los Gerlein a través de Valorcon ha sido uno de los megacontratistas de la casa Char.



“Aquí lo importante es no pre-juzgar y no dejar todo en el chisme, sino que tanto la prensa como los organismos de control y la justicia indaguen y contribuyan a hacer claridad. No creo que el chisme haga daño a los poderes locales. Sin embargo, si se llegaran a encontrar evidencias seguramente sí”, dice.



Para la politóloga Jessyka Manotas, no se puede perder de vista que la relación entre Char y Merlano no es sólo un asunto de la esfera privada, ya que este caso, adquiere importancia en la agenda pública y política, a partir de todas las revelaciones que implican posibles delitos de corrupción e incluso una denuncia por violación e intento de asesinato.



Considera que mientras avanzan las investigaciones, el análisis no se puede desviar o minimizar a memes o burlas en redes y debe invitar a reflexionar sobre las estructuras y prácticas políticas tradicionales en la Región Caribe y sus impactos en nuestra cultura democrática.



Por otro lado, sostiene Manotas, es evidente que el principal caudal electoral de Alejandro Char está concentrado en la Región Caribe, tal como lo demuestra la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría que arroja una intención de voto del 19 % en esta zona del país, sólo superado por Gustavo Petro.

Alejandro Char inició su correría por los pueblos del Caribe. Foto: Equipo de prensa de Alejandro Char

“Sin embargo, en otras regiones (Eje cafetero, Antioquia, centro…) Char no tiene el mismo nivel de reconocimiento y respaldo político, y este escándalo afecta aún más la percepción sobre su imagen, sobre todo en sectores más conservadores y de voto de opinión del interior del país, teniendo en cuenta la amplia difusión que este caso ha tenido en medios de comunicación y redes sociales, donde se concentra mucha de la discusión nacional”, dice.



La analista política advierte que este hecho puede afectar de forma negativa al precandidato quien ha construido sus mensajes y narrativas a partir de su imagen o figura personal como líder, incluso por encima de propuestas o agendas específicas de país.



“Es importante esperar los resultados de próximas mediciones para así evaluar el impacto que eventualmente esta situación puede tener sobre la intención de voto en la Región Caribe y el resto del país o si su estrategia de comunicación política y el poder e influencia que la familia Char tiene sobre varios medios de comunicación regionales sea suficiente para bajar el tono a estos hechos, aunque es un escenario difícil teniendo en cuenta la cercanía de las votaciones”, subraya.



Los periodistas políticos también han ahondado en el tema y sobre las connotaciones políticas que tendría, como es el caso de Jean Pier Serna, quien reconoce que Char es muy fuerte en el Caribe colombiano y estima que aspira a obtener un millón 700 mil votos en toda la región, 700 mil de los cuales deberían salir del Atlántico para lo que está trabajando. “La mayor dificultada para él se puede generar en el voto de opinión”.



Al tiempo que Edgar Salas que en su web edgarsalas.com.co, donde hace permanentemente análisis de la actividad política, en especial del Magdalena asegura que ese hecho no tocará para nada la campaña proselitista de Alejandro Char, el Caribe recibe el hecho como una singular situación personal.



Salas recuerda a Gabo para concluir: “aquí no ha pasado nada, somos un pueblo feliz, dirá la gente y cuando llegue Char le gritarán ¡Presidente! El man de la cachucha”.

