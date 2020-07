Comerciantes del centro de Barranquilla piden que los dejen trabajar

Vestidos de negro, izando banderas negras y sosteniendo carteles y recibos de cuentas por pagar, comerciantes del centro de Barranquilla realizan la mañana de este martes una protesta en diferentes calles de esta zona.



En un comunicado la Asociación de Comerciantes del Centro de Barranquilla (Asocentro) explica que la protesta es porque la alcaldía ha entregado tres fechas de apertura, lo que ha generado mayor incertidumbre y descontento entre los comerciantes.



Desde las 9 a.m. hondean banderas negras, al tiempo que en puntos estratégicos del Paseo de Bolívar y Plaza de San Nicolás, colocaron varios ataúdes. “Estos simbolismos indicarán el estado en el que se encuentra el centro por las decisiones tomadas por las autoridades, a quienes consideran los comerciantes, han errado al ver el problema donde no ha estado”, señala el comunicado.

Los comerciantes no están de acuerdo con la disposición del Distrito de iniciar esta semana una revalidación de los protocolos de bioseguridad Foto: Vanexa Romero EL TIEMPO

Los comerciantes no están de acuerdo con la disposición del Distrito de iniciar esta semana una revalidación de los protocolos de bioseguridad. “Ahora resulta que el mismo Distrito ‘tiene que revalidar’ los protocolos que ya había autorizado”, y consideran que hay un sesgo marcado en cuanto a las restricciones para los pequeños y medianos comerciantes, “mientras que para las grandes superficies no, donde permiten la venta al por menor de productos esenciales y no esenciales”.

En el comunicado también denuncian que se generó una estigmatización con respecto al centro, por noticias sin soportes demostrables, por parte del Distrito, lo que ha generado un gran impacto negativo sobre este sector, “que hasta la fecha no se ha recibido por parte del Distrito una rectificación en cuanto a ello”.

Piden reunión con el alcalde

Los comerciantes del centro de Barranquilla piden una reunión directa con el alcalde Jaime Pumarejo, para presentar un pliego de peticiones que se dio a conocer por los medios de comunicación, días atrás, además unos puntos adicionales.Estas son las peticiones de los comerciantes del centro de la ciudad:

Que desde hace un mes, aproximadamente, se solicitó que no prosiguieran con el proyecto de semipeatonalización del Paseo de Bolívar , toda vez que, aparte de unas demarcaciones sobre piso y señalización vertical, esa propuesta carece de externalidades y funcionalidad.

Si se está pensando en el peatón, entonces , deben comenzar por la reubicación de los vendedores ubicados en andenes del paseo de Bolívar entre cras. 40 y 43; reparar los espacios en andenes donde hay huecos que se han convertido en un gran peligro para el peatón; se ha solicitado despejar vías alternas que permitan la funcionalidad actual del paseo de Bolívar, como única vía rápida del centro.

Que en estos momentos y sin contar con una estructura integral, esta propuesta, es contraproducente para el comercio, que de por sí viene afectado por el cierre durante más de cuatro meses, y para la ciudadanía que llega a este sector.

