Más que preocupados se encuentran los comerciantes de Barranquilla y su área metropolitana por el incremento de ataques a sus negocios en temas que estarían relacionados con extorsiones.



Pese a las acciones de las autoridades para reducir las cifras de este flagelo, el gremio "se cansó" de la situación, y a través de Dina Luz Pardo, directora de Asocentro, aseguró que estudian la posibilidad de no asistir más a las reuniones sobre seguridad "con estadísticas distantes a la realidad".

“Es preocupante y alarmante que se están dando los ataques recientes, porque es la reacción con ataques violentos a quienes no acceden a sus requerimientos económicos. Hemos estado en reuniones en donde se nos informan estadísticas, donde se nos hablan de estrategias, porque la realidad es otra", dijo Pardo a un medio local.



La dirigente gremial insistió en la posibilidad de que se levante la restricción del porte de armas para el sector comercio. Además, cree que se debe estudiar también la opción del no cobro de la tasa de seguridad y convivencia, hasta tanto esta no sea garantizada para la ciudadanía. “No tenemos seguridad, entonces porque seguimos pagando esta tasa", afirmó.



Capturaron a 22 personas que hacían parte del ala de extorsión de 'Castor' y 'Digno Palomino'

El miércoles, la Policía Metropolitana informó sobre la captura de 22 personas que hacían parte de las estructuras de 'los Costeños' y 'los Pepes'.



Entre los capturados se encuentra alias Junior, quien sería el cabecilla de la estructura, recibiendo órdenes de 'Castor' y 'Cachetes'.



También fueron capturados los alias El Cabo, Masacre y Maldad, quienes serían sicarios y responsables de atentados contra establecimientos comerciales.



De igual forma, alias Menor, Chupeta, Jaime Taxi, La Cucha, Monica, Edi, Zurita y el Mello, quienes tendría roles relacionados con el cobro de extorsiones, sicariato y manejo de finanzas de 'Los Costeños Cachetes'.



Mientras que en los barrios La Central y Villa Lozano, de Soledad, fueron capturados los alias Oscar, Yayo, el Vene, Kermis, Adonais, Jhon, Brayan, Aldair y Dilson.



Estos últimos sujetos harían parte de la estructura delincuencial 'los Pepes', al mando de Digno Palomino, y serían los encargados de la comisión de homicidios selectivos, cobro de extorsiones y almacenamiento y comercialización de estupefacientes.