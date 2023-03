Un caso tiene alarmada a las autoridades y a la comunidad de Ámsterdam, en Países Bajos: presentan problemas por una sobrecarga que afecta el sistema eléctrico de la capital de ese país.



Y buscando una solución han acudido a un colombiano.

Se trata del barranquillero Pedro Pablo Vergara Barrios, ingeniero electrónico que hace 11 años veía lejos la posibilidad de lograr sus sueños por falta de recursos económicos, pero no se quedó de brazos cruzados: se ‘rebuscó’, tocó puertas, recogió fondos y lo hizo realidad.



“Lo más difícil fue cuando sabía que no tenía apoyo económico, no había condiciones en mi familia para irme y sabía que tenía que irme por mi cuenta, planeé aplicar a becas y trabajar el primer año, cuando terminé el pregrado. Sabía que tenía que trabajar y ahorrar lo más que podía”, cuenta el joven, de 31 años.

Un proceso que empezó en el año 2012

Pedro continúa con proyectos investigativos. Foto: Pedro Vergara

La historia de sacrificios de Pedro Vergara empezó cuando se mudó a Bucaramanga para estudiar Ingeniería Electrónica en la Universidad Industrial de Santander (UIS), donde obtuvo el título en 2012.



Pero siempre le llamó la atención estudiar fuera de Colombia, el destino que tenía entre ceja y ceja era Brasil. Tanto así que, paralelamente al pregrado, hizo un curso de portugués también en la UIS.



“Aprendí portugués buscando a futuro una beca. En 2012 trabajé en la Universidad, durante ese año preparé mi viaje. Entré en contacto con varios profesores en Brasil por posibilidades de beca y conocí allá a quien fue mi profesor de maestría y doctorado, le gustó mi perfil y me sugirió escribir un proyecto de investigación y aplicar a una beca y el resultado fue positivo”, cuenta.



Agrega que otra dificultad en el proceso fue conseguir el dinero para hacer el curso de portugués. La clave fue ahorrar, por lo que debió dejar a un lado las salidas con amigos. A su favor jugó, según cuenta, que no era muy aficionado a las rumbas.



“Hablando con colegas en la universidad, me decían que los primeros gastos no son pagos, por ejemplo, el avión, cuando llegas a ese país, la espera de la beca puede tomar uno o dos meses, entonces tienes que tener dinero para eso. La visa, para ir a Bogotá a hacer todos los papeles en la embajada… Todo eso tiene un costo”, dice.

Acudió a donaciones para solventar sus gastos

Sin embargo, lo que alcanzaba a ahorrar seguía siendo insuficiente para cubrir la lista de gastos, por lo que debió acudir a un crowdfunding, o donaciones de voluntarios, a través de Colfuturo, con el fin de completar el presupuesto.



“Ese programa era solo para las personas que ellos creían que sí iban a obtener la beca. Entonces también había un proceso de preselección. A través de ese crowdfunding pude pagar muchos de los gastos para ir a Brasil”, afirma el ingeniero.



Así pudo hacer su maestría en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Campinas, de San Pablo, entre 2014 y 2015. Los fondos cubrieron los primeros tres meses y el resto de ese periodo fue gracias a la beca que obtuvo.



“Me llama la atención la parte de las energías renovables, toda la parte de la transición energética y como hice Ingeniería Electrónica me llamaba mucho la atención cómo opera la red eléctrica, entonces quise especializarme en esa área”, recuerda.

Especialidad en la optimización de las redes eléctricas

Relata que, en el último tramo de la maestría, su supervisor lo motivó a aplicar a otras dos becas para un doctorado: la primera, para continuar en Ingeniería Eléctrica en la misma institución, pero con un énfasis en la optimización de la red eléctrica.



Y la segunda, para lograr una doble titulación en la Universidad del Sur de Dinamarca, donde se especializó hasta el año 2019 en la parte de operación del sistema de red eléctrica.



“En Dinamarca, tuve la posibilidad de ganar mucha experiencia, ver qué tan avanzados estaban los sistemas eléctricos de Europa. Cuando terminé el doctorado, comencé a buscar trabajo para continuar mi investigación y Holanda apareció como una alternativa interesante”, recuerda.



Su perfil encajó, por toda su experiencia, como investigador posdoctoral en la Eindhoven University of Technology, una institución con un grupo de investigación especializado en la operación de las redes eléctricas.



Un año después, en 2020, fue vinculado como profesor asistente en el grupo Intelligent Electrical Power Grids (IEPG), de Delft University of Technology. Allí dicta clases en los cursos de maestría y doctorado en Ingeniería Eléctrica.

El joven le sugiere a sus coterráneos prepararse en inglés. Foto: Pedro Vergara

Lo buscaron para darle solución a la sobrecarga

Asimismo, desde ese espacio es responsable de varios proyectos de investigación, trabajando con compañías y alcaldías para solucionar diferentes problemáticas relacionadas a la red eléctrica de las ciudades holandesas.



“Las universidades aquí en Holanda trabajan muy de cerca con la industria y el gobierno. Ámsterdam y el operador eléctrico tiene muchos problemas técnicos con la red eléctrica y lo que hicieron ellos fue contactarnos para que les ayudáramos a pensar en posibles soluciones a largo plazo de esos problemas”, explica Vergara.



La situación que se presenta en la capital de ese país y que recibió el equipo de Pedro en 2022 es una sobrecarga del sistema eléctrico, ante el incremento de proyectos de vivienda en varios sectores de la ciudad.



“Lo que propusimos fue que, al hacer una reconfiguración de la red eléctrica, se reduce el impacto del problema técnico. Cuando hablamos de reconfiguración de red eléctrica, es básicamente en que las empresas y las casas están conectadas a la red eléctrica. Hacer una redistribución de las conexiones y eso ya soluciona gran parte del problema. Lógicamente hay otros indicadores técnicos que tenemos que considerar para la operación final”, asegura.



Vergara agrega que presentaron un análisis de factibilidad técnica por medio de varias propuestas, y tanto la operadora eléctrica como la Alcaldía finalmente tomarán una decisión.



Aprender inglés, la recomendación de Pedro Vergara

De un estudiante con escasos recursos, que no se quedó de brazos cruzados para alcanzar sus sueños, Pedro pasó a ser ahora un ingeniero con proyectos a cargo y un docente que tiene bajo su responsabilidad a alumnos de maestría y doctorado.



Por lo anterior, si los jóvenes de su país le piden una recomendación o un proceso a seguir para lograr sus aspiraciones, él ya sabe qué responderles.



“Me parece que lo principal es aprender inglés, siempre hay que aprender inglés, es el idioma que abre muchas puertas. Sé que no tener los recursos es un problema, pero a comparación cuando yo era adolescente, no había internet de la forma que hay ahora. En este momento, en el celular, tenemos acceso a Youtube donde hay miles de videos con tutores gratis enseñando idiomas, matemáticas…”, sugiere el hombre.



El conocimiento está en la red y ahora hay que buscarlo, según considera Pedro, a quien la vida le cambió a partir de sacrificios y persistencia.



