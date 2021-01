Esta colombiana tiene cita con la historia en España

En Cataluña, una comunidad autónoma española, vive una barranquillera que tiene una cita con la historia: con su lanzamiento como candidata al Parlament de esta región, sería la primera latinoamericana afrolatina —como prefiere identificarse—en llegar a este espacio de participación política.

(Lea también: Hombre inicia huelga de hambre para que agilicen obras en Bellas Artes)

Se trata de Jessica González Herrera, de 31 años, quien se define como una “barranquillerísima, súper Caribe”. Hija de Carlos González y Janet Herrera. Baila flamenco y ritmos africanos desde pequeña, cuya pasión por la danza va de la mano con su vocación de servicio.



Hablando con EL TIEMPO, recuerda que su infancia la alternó entre el barrio Ciudadela 20 de Julio, donde le gustaba jugar bola e’ trapo o fútbol, y Ciudad Jardín; hasta que fue a pasar parte de su adolescencia en Alto Prado, norte de Barranquilla.



“Esos movimientos van de la línea con los movimientos educativos. Mis padres son unos trabajadores de ‘racamandaca’ y poco a poco fueron surgiendo y eso se vio reflejado en ese movimiento geográfico”, destaca la mujer.



González Herrera se refiere a la relación entre los barrios donde vivió con su trayectoria educativa, teniendo en cuenta los estratos sociales a los que pertenecía: el primero fue el colegio María Auxiliadora, donde cursó la primaria, y el American School, donde se hizo bachiller.

Una educación con una base religiosa y la otra parte en un colegio donde el tema de los idiomas era fundamental FACEBOOK

TWITTER

“Mi educación está dividida en una educación con una base religiosa en un colegio para mujeres y la otra parte en un colegio con otro concepto, donde el tema de los idiomas era fundamental. De hecho, me parece curioso cómo el bilingüismo acentúa el tema de las clases sociales”, dice.



A los 16 años, cuando bailaba flamenco, “poco común” en su ciudad, se marchó a España con su deseo de estudiar Ciencias Políticas. Terminó en Cataluña, donde cuenta que no pudo encontrar a una población identitaria con el género musical español.



Desde entonces, se matriculó en la Universidad Pompeu Fabra, en la que se formó como Politóloga. Luego, se ganó una beca en la Universidad de Ohio (Estados Unidos) y allí estuvo por dos años para seguir sus estudios de Comunicación y Cambio Social.

El baile hace parte de las pasiones de Jessica González. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

He pasado por diferentes espacios de activismo y de construcción colectiva, como también me gusta llamarlo, donde descubrí el feminismo FACEBOOK

TWITTER

Espacios de activismo

En medio de esa carrera universitaria, participaba simultáneamente en el proceso del baile y compartir con grupos de barranquilleros, en los que hubo espacio también para los temas políticos.



“He pasado por diferentes espacios de activismo y de construcción colectiva, como también me gusta llamarlo, donde descubrí el feminismo, los jóvenes como motor de cambio, el poder de los medios de comunicación y a partir de ahí me he ido construyendo”, relata González.



Estando en esas emprendió personalmente como cofundadora de un proyecto que trabajaba con herramientas de educomunicación. Asimismo, se empezó a vincular a entidades de base, generando procesos comunitarios. “Eso es la transformación política”.

(Le puede interesar: Estos son los 5 barrios de Barranquilla con más casos activos de covid)

Ahora es Consellera Tècnica de Ciutat Vella (Ciudad Vieja en castellano), el Distrito céntrico de Barcelona, donde dice haber contrastes como rentas bajas y altas en un mismo barrio, una zona hiperturística, zona comercial mezclada con zona residencial y “una diversidad cultural brutal”.



Jessica González Herrera hace parte del partido político de izquierda Barcelona en Comú, del que también es miembro la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.



“La diversidad cultural en Ciutat Vella no es un problema, pero muchas veces las personas migrantes tienen trabajos precarios. Lo que estamos intentando es pensar cómo diversificamos la economía de Ciutat Vella que estaba pensaba para el turismo y cómo la abrimos a otros sectores”.

Jessica González viaja ocasionalmente a Barranquilla a visitar a sus padres. Foto: Prensa Jessica González

Su aporte al Parlamento

Esta barranquillera fija su mirada con el partido En Comú Podem en las elecciones del Parlamento de Cataluña, las cuales estaban programadas para el 14 de febrero. Sin embargo, ante la situación de pandemia, se decidió posponerla al 30 de mayo.



Mientras se emite el decreto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anunció el lunes 18 de enero que se mantiene la convocatoria para la fecha original, tras aceptar una medida cautelar. Se espera que este viernes 22 de enero se publique la resolución con la fecha definitiva.



Más allá de eso, González Herrera parte de la identidad Caribe y de la herencia afro para aportar un aspecto fundamental que a estas alturas “hace falta” en el Parlamento: diversidad.

Una diputada del Parlamento que vela por las personas catalanas, dentro de los cuales hay una población migrante. Llevando mi mochila de mujer joven caribeña FACEBOOK

TWITTER

“La apuesta es por muchas cosas. Yo soy un colectivo y en estos momentos creo que falta una diversidad, no solamente cultural, porque no voy a ser la representante de los migrantes; sino una diputada del Parlamento que vela por las personas catalanas, dentro de los cuales hay una población migrante. Llevando mi mochila de mujer joven caribeña”, manifiesta.



Con respecto al hecho histórico del cual podría ser protagonista, en el que una afrocolombiana llegue al Parlamento de una región que, “así como cualquier otra del mundo”, registra casos de xenofobia y racismo; considera que no es precisamente el hecho de hacer historia.



“Es imposible que la historia se cuenta completa sin faltan piezas clave. Aquí insisto en el proceso colectivo. Lo más importante es llegar a esas voces periféricas, que no están muy representadas en un Parlamento catalán que es en su mayoría blanco y poco diverso”, considera.

Visión de Colombia

González Herrera tiene a sus padres viviendo aún en Barranquilla y anualmente visita su país para gozar del Carnaval, “aunque este año no haya”, o de la Navidad. Por lo anterior, cuenta sus preocupaciones.



“Está bastante polarizado. Me preocupa la venta de nuestros recursos naturales con todas las consecuencias ecológicas que eso tiene. Que no haya tenido la suficiente fuerza para que haya un cambio político en Colombia, que nos permita combatir las desigualdades, cuestionar los privilegios de los que siempre han estado en el poder y poder construir una Colombia más justa. Esas son mis principales preocupaciones”, señala.



En el caso del proceso de paz, Jessica González considera preocupante que esa polarización del ‘Sí’ o del ‘No’ impida avanzar, por no haber un diálogo abierto y una disposición a cambiar la historia.

Eso es lo que le falta a Colombia: esa indignación colectiva que se produzca en cambios FACEBOOK

TWITTER

(Le recomendamos: Así será la agenda virtual del Carnaval de Barranquilla 2021)

“Eso es lo que le falta a Colombia: esa indignación colectiva que se produzca en cambios, no solamente a nivel político, sino que al final se pueda revertir en la calidad de vida de la gente”, indica.



Pese a esas preocupaciones, la que alguna vez también fue reina del Carnaval en Barcelona sostiene que se siente orgullosa de Barranquilla, del Caribe y de su pueblo, al que promete volver, así como lo ha hecho ocasionalmente durante 14 años de vida en España.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com