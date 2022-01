Es el último viernes de enero y Barranquilla lo sabe. Con toda la parafernalia que la caracteriza en pleno precarnaval, un poco atípico, cobija a la Selección Colombia para acompañarla una vez más en su lucha por clasificar al Mundial de Catar 2022, el año definitivo.



(Lea también: Carnaval de Barranquilla: este es el listado oficial de eventos aprobados)



Para la afición barranquillera y colombianos en general, no hay un mañana, es hoy, cuando el 'Tigre' Falcao García y su combo reciban a la selección de Perú en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, a las 4:00 p. m., en duelo correspondiente a las Eliminatorias sudamericanas.

Por lo anterior, así como los dirigidos por el DT Reinaldo Rueda Rivera se prepararon durante la semana, 'La Arenosa' también ultimó detalles en vías, transporte público, seguridad, controles de bioseguridad y la alegría acostumbrada de los hinchas que alentarán desde las tribunas, porque se prevé casa llena.



Precisamente uno de esos hinchas que se puso a punto para la cita deportiva en el 'Coloso de la Ciudadela' es el personaje de El Cole, quien aprovechó este año nuevo para renovar su corte de cabello, por medio del cual lleva un mensaje: "La clave".



"Hace seis días, la musa no había 'reventado'. Y producto de conversaciones con otros hinchas, yo dije 'este partido contra Perú es clave' y enseguida llegó la musa. ¡Listo! Me voy a hacer la clave del sol, que es como la más representativa del pentagrama. Es esencial ganar este partido y necesitamos creer más en esta Selección", dijo el Cole a EL TIEMPO.



Sus declaraciones las dio mientras Neftalí Díaz le decoraba, desde su peluquería, la cresta con la bandera nacional y le dibujaba la nota musical en la parte de atrás de la cabeza a ese reconocido cliente, que no se quedaba quieto en la silla del salón, como si se tratara de uno de los asientos en la tribuna del 'Metro'.

Aspecto de la clave en el cabello del Cole. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

"Un trabajo de estos no se debería demorar tres horas, pero nosotros nos gastamos todo el día, porque viene la gente, saluda, toma fotos. Esta vez es un corte más sencillo que los de antes, dice uno (risas), porque ya le hemos manejado la cresta y en la parte de atrás hacia las orejas vamos a hacerle la clave", indicó el asesor de imagen.



Desde allí, el ambiente toma forma de víspera de la fiesta, pues además del Cole, comenzaron a arribar en su encuentro otros personajes del interior del país, como el Pulpo y el Robot tricolor, con toda la energía.



A una cuadra del lugar, así como en los sectores aledaños al estadio, se empezó a escuchar el 'Sí, sí Colombia, sí, sí Caribe', del Grupo Raíces, que se reproduce a través de los parlantes, con un volumen suficiente para ser percibido varias calles a la redonda. Y no faltaron los transeúntes con la camiseta amarilla puesta desde temprano.

Medidas de la Alcaldía de Barranquilla

Debido a que está autorizado el ciento por ciento de aforo del estadio Metropolitano para este encuentro, la Alcaldía de Barranquilla anunció que exigirá en los ingresos el carné de vacunación con esquemas completos para mayores de 18 años, y con al menos una dosis para menores de edad.



"La Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito, en coordinación con la Policía Metropolitana de Barranquilla, apoyará la instalación de los diferentes anillos de seguridad en los alrededores del estadio y puntos priorizados en la ciudad, con más de 2.000 hombres de las diferentes especialidades policiales", informó un portavoz de la administración.



Los controles de seguridad también serán apoyados con reconocimiento facial, estrategia drónica, caravanas de seguridad en los barrios y 200 voluntarios de la Oficina de Cultura Ciudadana, quienes vigilarán el uso correcto del tapabocas en el interior del escenario.



Con respecto a la salud, por intermedio del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue), la Secretaría de Salud estableció la ruta a tener en cuenta en caso de presentarse algún requerimiento, por lo que las IPS de la ciudad estarán a disposición del sistema de emergencias médicas.

Los partidos de Selección reactivan, incluso, la economía informal. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

En el interior del estadio y bajo la coordinación de los organizadores del encuentro, se dispondrá de tres ambulancias, una medicalizada y dos básicas, y 80 rescatistas de la Cruz Roja.



También se ubicará el Módulo de Estabilización y Clasificación de pacientes (MEC), con dos médicos y 15 rescatistas. Se ubicarán cuatro ambulancias básicas en los exteriores del estadio, en la Circunvalar, avenida Las Torres, Ciudadela 20 de Julio y calle Murillo.



Ojo, porque también habrá puntos de vacunación, entre las 9:00 a. m. y las 4:45 p. m. en Metrocentro, cancha Pibe Valderrama, Murillo con la 3 sur (frente a la entrada Oriental del 'Metro') y el Velódromo.

Así será la movilidad alrededor del estadio

Por su parte, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial del Distrito prohibió el ascenso y descenso de pasajeros del servicio de transporte público, en el horario comprendido entre las 10:00 a. m. a las 10:00 p. m. en las siguientes zonas: Circunvalar, entre las calles 45 (Murillo) y 46 en ambos costados.



De igual manera, están prohibidos el estacionamiento de vehículos en los alrededores del Metropolitano, la circulación de vehículos pesados y motocicletas. Además, el parqueadero no estará habilitado para vehículos particulares, con excepción de autorizados por la FCF y autoridades, según indicó esta dependencia de la Alcaldía.



Por último, recomendó salir temprano y así evitar congestiones, no conducir si ingiere licor, no exceder los límites de velocidad, no hablar por celular mientras conduce y aseguró que la seccional de Tránsito realizará operativos y control de alcoholemia antes, durante y después del partido.

(Le puede interesar: Este es el lugar de Barranquilla que más visitan; ¿Por qué es atractivo?)

¿Cómo llegar al estadio Metropolitano?

Entretanto, el sistema de transporte masivo Transmetro anunció que habilitará a partir de las 12:00 del mediodía la plataforma especial ubicada en la troncal Murillo, frente al estadio Metropolitano, para el descenso y ascenso de usuarios que asistan al evento deportivo.



A este lugar llegarán los servicios troncales que salen de las estaciones Joe Arroyo, Parque Cultural del Caribe y Portal de Soledad. Al finalizar el partido, el sistema dispondrá de validados portátiles en dicha plataforma para el ingreso de usuarios.



La 'Casa de la Selección' está lista para poner la fiesta en busca de la clasificación al Mundial. Ahora, la pelota la tiene Colombia.



