Barranquilla despide año de Selección Colombia con buen ambiente económico

En el primer año de la reactivación económica, Barranquilla contó con un aliado especial que mueve masas: la Selección Colombia, que este martes juega su último partido de 2021 contra Paraguay en el estadio Metropolitano.



Además de la fiesta que arman los barranquilleros antes, durante y después de cada juego de eliminatorias sudamericanas, con música, disfraces y la energía propia del caribeño, diferentes sectores del comercio también celebran.

En el año, especialmente en el segundo semestre cuando empezó a permitirse el ingreso de público controlado por la pandemia del covid-19, el Distrito ya reportaba entre los beneficiados restaurantes y bares, donde se registra un aumento estimado entre el 5 y 15 por ciento.



Mientras que el sector hotelero anunciaba una ocupación que oscilaba entre el 70 y el 80 por ciento de su capacidad, en el marco de estos compromisos deportivos.

Balance positivo de los comerciantes informales

Esta vez, quienes reportan un incremento en las ventas son los comerciantes informales del Centro de Barranquilla, agremiados por medio de Asovendedores, que explica la tendencia originada durante el fin de semana por el partido de Colombia.



“Las ventas de este fin de semana, comenzando desde el viernes hasta hoy (lunes), tuvieron un incremento superior al 35 por ciento. Ya veníamos de un proceso de reactivación económica en la ciudad y poco a poco se da ese proceso”, dijo a EL TIEMPO el representante de la asociación, Joaquín Cervantes.



Hay que recordar que, como novedad para esta jornada 14 de eliminatorias, las autoridades locales y nacionales acordaron habilitar el ciento por ciento del aforo del escenario deportivo, con la condición de que los asistentes presenten el carné de vacunación.



En ese sentido, quienes preparan su asistencia al ‘Metro’, como aquellos que han decidido verlo en los establecimientos comerciales, han acudido a las compras de productos alusivos al combinado nacional para vivir este cotejo.

La afición busca su mejor pinta para acompañar a los muchachos de la Selección. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

“Las camisetas de la Selección Colombia en sus diferentes presentaciones, sobre todo de damas y caballeros, las cornetas y las banderas han sido los productos más vendidos. A parte de eso, ya la gente comenzó a comprar los artículos de fin de año”, expresó Cervantes.



El dirigente recomendó a la ciudadanía no esperar hasta última hora para hacer sus compras, ya que no solo podrán encontrar los artículos a buen precio, sino también por la escasez de mercancías que ya se siente en este sector de la ciudad.

Medidas dispuestas por las autoridades

Los accesos serán vigilados bajo filtros especiales y pedirán carné de vacunación. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

La Secretaría de Gobierno Distrital anunció que las puertas del estadio Metropolitano se abrirán a la 1 p. m. Recomendó al público no llevar el vehículo, ya que el parqueadero no estará habilitado, así como comprar la boleta en sitios autorizados.



Agregó que se dispusieron tres filtros de acceso que cuentan con lectores de Código QR. Para el ingreso, los mayores de 18 años deben contar con el esquema de vacunación completo.



Por su parte, el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel Jhon Sepúlveda, indicó que 1.700 uniformados cubrirán no solo el estadio, sino sectores aledaños.

Transmetro habilita plataforma para llegar al ‘Metro’

A partir de las 2:00 p. m. de este martes, Transmetro habilitará la plataforma especial ubicada en la troncal Murillo, frente al estadio Metropolitano, para el ascenso y descenso de usuarios que asistan al escenario deportivo.



A la misma llegarán los servicios troncales que salen desde las estaciones Joe Arroyo, Parque Cultural y Portal de Soledad.



Es así como Barranquilla, la Casa de la Selección se declara lista para alentar al conjunto ‘cafetero’ en lo que será el último juego del equipo nacional en el año.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

