La Casa de la Selección vive con optimismo el regreso de Colombia

En Barranquilla, el ambiente no es el mismo cuando juega la Selección Colombia y este jueves no es la excepción. El viento fresco ondea más fuerte las banderas en los ventanales, los aficionados lucen la camiseta amarilla con orgullo y la música anima desde temprano alrededor del estadio Metropolitano Roberto Meléndez.



La capital del Atlántico cumple su papel como ‘Casa de la Selección’ y los ciudadanos, aunque prudentes con el marcador, confían en una victoria del equipo. Sin embargo, aseguran que no será fácil, teniendo al frente a la Chile de Arturo Vidal.



(Lea también: La verdad sobre supuesto ‘meteorito’ en Barranquilla)

Así como los hinchas de la ‘tricolor’, el sector empresarial es optimista con el incremento de los ingresos o ganancias en las diferentes actividades económicas que dependen de un evento internacional, en este caso correspondiente a las Eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022.



En dicho sector está incluida la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), que tiene una perspectiva de tener cerca de un 70 por ciento u 80 por ciento de ocupación en los 34 hoteles agremiados de la ciudad, según indicó su presidente en Atlántico, Mario Muvdi, a EL TIEMPO.



“Esperamos que sigan creciendo las reservas, de acuerdo a la consecución de boletas, y la gente que viene de último momento, sobre todo los que tienen abonos, los que viven cerca de la ciudad y puedan tomar la decisión de venir”, dijo.



Muvdi agregó que un factor clave esta vez es el aumento al 50 por ciento del aforo en el estadio Metropolitano, que fue autorizado por el Ministerio de Salud. Además, sostuvo que, antes de este partido, la ocupación estaba en un 50 por ciento con el acumulado de dos meses.

“La mayoría de usuarios son nacionales, también se esperan las personas que vengan de Chile, los que acompañan a los jugadores, los familiares, los periodistas, los que aprovechan para conocer la ciudad”, detalló Muvdi.



Para el presidente de Cotelco Atlántico, la recuperación económica en este sector tras los momentos más difíciles de la pandemia va “lenta, pero segura”. Y consideró que, si en un día normal las ventas rondan por los 2.000 millones de pesos, en un día de partido llegan a los 5.000 millones.

Los bares hacen parte del sector beneficiado. Foto: Archivo/EL TIEMPO

Otros incrementos

En el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz también estiman un alza en el promedio de pasajeros que viajan a diario por esta terminal. Al día, circulan 6.700 pasajeros entre llegadas y salidas, según cifras oficiales.



“Hay una expectativa de que incremente por la capacidad de las sillas en los vuelos a 750 por cada día del 8 y el 9 de septiembre, para un total de 7.450 pasajeros en cada uno de estos días”, informó el Grupo Aeroportuario del Caribe.



La entidad manifestó que no habrá vuelos adicionales y recordó que no se permiten acompañamientos en el interior de la terminal aérea como una de las medidas de bioseguridad.



Para la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito, entre los mayores beneficiados se encuentran restaurantes y bares, en donde se registra un aumento estimado entre el 5 y 15 por ciento en consumo durante los partidos, en los más de 3.000 establecimientos de estos sectores que están registrados en la Cámara de Comercio.

(Le puede interesar: Colombia vs. Chile: estos son los desvíos de Transmetro en Barranquilla)

Asimismo, destaca que hay un mayor movimiento de la actividad comercial, en la medida en que se promocionan elementos como camisetas, balones, banderas y demás afines a este encuentro.



“Los eventos de gran formato como los partidos de la Selección Colombia con aforo son un impulso importante para nuestra economía, especialmente para esos sectores más golpeados por la pandemia —como el turismo y su cadena de valor—, y el impacto de esa dinámica lo estamos viendo desde que fuimos designados como ciudad piloto de la reactivación del país”, resaltó esta Secretaría.

Más detalles

De acuerdo a experiencias en partidos pasados, en general Transmetro no registra un incremento significativo en la demanda de usuarios. Durante la pandemia, el promedio diario de usuarios transportados entre Barranquilla y el área metropolitana es de 60.000.



“Puede presentarse un movimiento mayor en las estaciones aledañas al estadio Metropolitano; sin embargo, no reviste variación alguna considerable”, comunicó a este medio el sistema de transporte masivo.



La Policía Metropolitana de Barranquilla anunció que cuenta con mil unidades para el dispositivo de seguridad del partido.



En ese sentido, los hinchas, los empresarios, los comerciantes, las autoridades del Distrito y la fuerza pública confían en un buen resultado de Colombia, en el ámbito deportivo y económico, desde la ‘Casa de la Selección’.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

