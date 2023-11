Este es el ambiente que se vive en el Metropolitano por el partido Colombia vs. Brasil

Ya está todo listo para el partido Colombia vs. Brasil en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Desde horas de la tarde de este jueves, los alrededores del escenario deportivo han tomado un ambiente carnavalero.



Propios y turistas viven la previa de este juego, correspondiente a las Eliminatorias suramericanas, en la zona externa del ‘Metro’, consumiendo bebidas refrescantes ante las altas temperaturas, mientras escuchan su música favorita.

La mayoría de los hinchas del conjunto ‘cafetero’ son optimistas con el resultado de esta noche. Señalan que los brasileños vienen “en bajo nivel” y sin algunas de sus estrellas por lesión, por lo que confían en una victoria.



A unos minutos de iniciar el compromiso, la fila de los asistentes, especialmente de la tribuna oriental, se prolongó hasta inmediaciones del municipio de Soledad (Atlántico), en el área metropolitana de Barranquilla.

Se esperan más de 40 mil aficionados. Foto: Tomada de Twitter: @PoliciaBquilla

Apoyo del helicóptero Bell

Por su parte, la Policía Metropolitana de Barranquilla informó recientemente que mantiene vigilancia en el sector del Metropolitano Roberto Meléndez por tierra y aire, con el helicóptero Bell, mejor conocido como Halcón.



“Esta aeronave es utilizada bajo un enfoque sistémico de interacción entre el componente aeronáutico y el servicio de Policía, con la capacidad de transmitir videos y datos desde la unidad de comando y control de los Centros Automáticos de Despacho (CAD) y de esta manera contrarrestar el delito”, informó la institución.

Te invitamos a adoptar comportamientos responsables en la celebración de las #Eliminatorias2026.#DiosYPatria pic.twitter.com/8LETSwPK62 — Policía Metropolitana de Barranquilla (@PoliciaBquilla) November 16, 2023

Recomendaciones de las autoridades

Cada rincón del estadio se encuentra custodiado por 1.600 hombres y mujeres que, en compañía de los drones, el halcón y las cámaras de seguridad, permitirán una mayor vigilancia, según señaló la autoridad.



Hay que recordar que el parqueadero del estadio Metropolitano no está habilitado, por lo que invitan a los asistentes a utilizar el transporte público, igualmente recomiendan llegar e ingresar temprano al estadio, no descuidar los objetos personales, ni confiar en personas que no conoce.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla