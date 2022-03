Barranquilla está lista para recibir una vez más a la Selección Colombia este jueves 24 de marzo ante Bolivia en el estadio Metropolitano, a las 6:30 p.m., en su aspiración de lograr la clasificación a la Copa Mundial de la Fifa Catar 2022.



Para este compromiso ante Bolivia, el aforo del estadio Metropolitano Roberto Meléndez será del 100 % por 100 %, siguiendo con los protocolos de bioseguridad. Se exigirá que los asistentes al estadio mayores de 18 años tengan esquemas completos de vacunación contra el Covid-19.

La Comisión Local para la Seguridad, Comodidad y Convivencia del Fútbol Profesional, que preside la Secretaría de Gobierno, definió las medidas de seguridad y anunció que a las 2:30 p.m. las puertas del Metropolitano serán abiertas al público, con todas sus tribunas habilitadas.



La instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) será a la 1:30 p.m. Para el partido se contará con 3 anillos de seguridad, 10 filtros de ingreso, los cuales facilitarán el acceso a los aficionados. Más de 400 logísticos estarán prestando servicios.

El carné de vacunación contra el covid-19 será pedido en la entrada del estadio. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

“nuestro compromiso es tener los protocolos necesarios de reacción para garantizar el orden público”, dijo la secretaria distrital de Gobierno, Jennifer Villarreal.



La Policía Metropolitana de Barranquilla dispuso de 1.500 uniformados para la seguridad en el estadio Metropolitano y sus alrededores, distribuidos en tres anillos de seguridad.



Además, se desplegarán controles de tránsito en las principales vías de la ciudad. Adicionalmente, se desplegará la flota de 15 drones y el helicóptero Halcón para la vigilancia aérea.

El aforo al Metropolitano será del 100 % por 100 %. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

“Dentro del estadio contaremos con nuestro sistema de videovigilancia que tendrá habilitado el reconocimiento facial para hacer seguimiento al desarrollo del evento”, afirmó el jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Nelson Patrón Pérez.



En el interior del escenario y bajo la coordinación de los organizadores del encuentro, se dispondrá de cuatro ambulancias, 2 medicalizadas y 2 básicas; y 80 rescatistas de Cruz Roja. También en el interior del estadio se ubicará el Módulo de Estabilización y Clasificación de pacientes (MEC), con dos médicos y 15 rescatistas.



Se ubicarán 4 ambulancias básicas en los exteriores del estadio, en la Circunvalar, avenida Las Torres, Ciudadela 20 de Julio y calle Murillo.



La dependencia distrital de salud estableció el siguiente esquema de puntos de vacunación para el partido Colombia-Bolivia:



Metrocentro: 8:00 a.m. - 6:00 p.m.

Cancha Pibe Valderrama: 10:00 a.m. - 6:00 p.m.

Velódromo: 10:00 a.m. - 6:00 p.m.

Callejón de la Murillo 10:00 a.m. - 6:00 p.m.

Recomendaciones

Uso de tapabocas en espacios con aglomeraciones y para personas con enfermedades de base, distanciamiento físico y el lavado y desinfección de manos permanente. Responsabilidad individual y autocuidado con toda la ciudadanía.

Las personas que estén en tratamiento médico especializado, no suspenderlo.

Los pacientes hipertensos no exponerse demasiado tiempo al sol.

Hidratarse permanentemente.

Usar ropa fresca y cómoda.

No es recomendable que mujeres embarazadas acudan a este tipo de eventos.

No llevar niños de brazos ni menores de 5 años.

