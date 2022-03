En las calles de Barranquilla, la ‘pinta’ chévere del fin de semana que se aproxima se confunde entre los que le ponen el toque futbolero al ambiente, con la camiseta de la Selección Colombia, y el carnavalero arrebata’o que no espera el sábado de Batalla de Flores para ‘encaramarse’ la careta de marimonda.



(Lea también: Transmetro operará hasta las 8: 00 p.m. durante el Carnaval)



Y es que, a diferencia de otras jornadas futboleras de estas eliminatorias, esta recobra un valor especial ya que coincide con el preámbulo del Carnaval 2022 y porque será el último partido de los ‘cafeteros’ en condición de local con miras al Mundial de Catar.

En ese sentido, mientras los dirigidos por Reinaldo Rueda llegan a la capital del Atlántico de entrada por salida, el combo de ‘llaves’ o de amigos están desde ya armando plan para ir a alentar al ‘Metro’ y preparando el remate de la fiesta, o como dicen los jóvenes de ahora: el ‘after party’.



No falta el que tenga la ‘pinta’ completa: la camiseta del combinado nacional con el tricolor en la careta de marimonda o el disfraz de monocuco, cada quien disfrutará el partido a su manera.



Lo cierto es que, según el sector comercial, se espera que tanto propios como visitantes sigan de largo hasta el ‘Entierro de Joselito’, jornada que corresponde al 29 de marzo, martes de Carnaval.



De acuerdo con registros de los hoteles agremiados en Cotelco Atlántico, la ocupación se encuentra en un 70 por ciento, como consecuencia del desfile de Guacherna que se celebró el pasado viernes en Barranquilla.

“Para el partido hay muchas reservas. Podemos cerrar con un 90 por ciento para ese encuentro. Esperamos que en estos dos días las reservas sigan creciendo. Algunos (clientes) vienen por el partido y se van, y otros vienen por la semana, la mayoría nacionales”, dijo el presidente de Cotelco en Atlántico, Mario Muvdi, a EL TIEMPO.



El directivo agregó que el gremio de los hoteleros en este sector del país le ha apostado a los elementos alusivos al Carnaval como un atractivo para que los turistas conozcan más de la cultura, se amañen y deseen volver, tras disfrutar del Colombia vs Bolivia.



“Estamos preparándonos, nosotros tenemos muchas decoraciones en los hoteles, tenemos muchos estand con artesanías para la venta de todos los que vengan a visitarnos y que vengan y disfruten de Barranquilla y Atlántico, donde hay muchas cosas que mostrar”, expresó Muvdi.

El transporte de la afición al Metropolitano

Las decoraciones de Carnaval son encabezadas por el disfraz de marimonda.

Transmetro confirmó que para este jueves, día del partido, habilitará a las 2 p. m. la plataforma especial ubicada en la Troncal Murillo, frente al estadio Metropolitano, para el descenso y ascenso de usuarios que asistan al escenario deportivo.



A la misma llegarán los servicios troncales que salen desde las estaciones Joe Arroyo, Parque Cultural y Portal de Soledad, para movilizar de manera rápida y segura a propios y visitantes.



“Transmetro habilita nuevamente este servicio para que nuestros usuarios se desplacen oportunamente al Metropolitano y viajen de manera rápida y segura”, indicó Fernando Isaza, gerente de Transmetro.



Una vez finalice el encuentro futbolístico, el sistema dispondrá de validadores portátiles en la plataforma para el ingreso de usuarios y su posterior ascenso a los articulados que cubren las rutas troncales.



La operación continuará en su horario habitual de días hábiles hasta las 10 p. m. con el último despacho de la ruta S1 con destino a Portal de Soledad.

El golpe al comercio si Colombia no va al Mundial

Los comerciantes del Centro están a la expectativa del avance de Colombia al Mundial.

(Le puede interesar: Habían sido capturados 20 veces por hurto y volvieron a caer en el Carnaval)

Al menos los hinchas ya tienen garantizado el transporte al Roberto Meléndez, porque la que no tiene asegurada su ida al Mundial de Catar es la Selección Colombia que, de no obtener el cupo directo o por repechaje, le daría un duro golpe al comercio.



Los reportes de los bares y restaurantes durante la época de los Mundiales de Brasil y Rusia indican que hubo un aumento en sus ingresos entre un 30 por ciento y un 40 por ciento, en comparación con iguales períodos de los años inmediatamente anteriores, de acuerdo con el informe de Fenalco.



Según el Gremio de los Comerciantes, ante la posibilidad de que Colombia no asista a la próxima edición del Campeonato Mundial de Fútbol en Catar, muchos son los sectores que se verían afectados, como bares y restaurantes.



Por lo anterior, el primer paso es que Colombia consiga los tres puntos contra los bolivianos en casa, para mantener viva la ilusión hasta el martes de Carnaval contra Venezuela, en que se sabrá si van vestidos de marimonda al país asiático o se quedan ‘enterrados’ como Joselito.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

