Barranquilla no ha recibido confirmación para el partido de Colombia

La Alcaldía de Barranquilla no ha recibido hasta el momento la confirmación del partido entre Colombia y Argentina, programado para el próximo martes, por las eliminatorias mundiales de fútbol.



"Todavía estamos esperando la confirmación de la Federación (Colombiana de Fútbol) y del Gobierno Nacional y cuando tengamos detalles, pues ellos los darán a conocer", declaró el alcalde Jaime Pumarejo, la mañana de este miércoles al término de un acto conjunto de promoción de ciudad entre el Distrito y la Gobernación del Atlántico.



El partido está programado para el martes 8 de junio, a partir de las seis de la tarde, en el estadio local Roberto Meléndez.



"Aún no tengo detalles", respondió Pumarejo a la pregunta sobre el particular del periodista Francisco Urruchurto, del programa radial La Esquina del Deporte.



El mes pasado, la Alcaldía de Barranquilla permitió la realización de dos partidos de Copa Libertadores (Junior Vs River Plate y América de Cali Vs Mineiros), lo cual generó por dos días seguidos disturbios fuera del escenario deportivo, que terminó con la ida de la sede del país de la Copa América.

BARRANQUILLA