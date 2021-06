Anuncian protestas en Barranquilla por partido de Colombia y Argentina

Después de conocer que el partido entre Colombia y Argentina que se jugará el próximo martes en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, fue convocada una manifestación.



"Si no hay paz, no hay fútbol", dice la invitación a la 'Gran concentración de la resistencia en Barranquilla'.



(Además: Colombia y Argentina jugarán con público en Barranquilla)

Este jueves el alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, confirmó que a ese partido, que será a las 3 de la tarde, ingresará el 25 por ciento del aforo del escenario deportivo. Es decir, alrededor de 10.000 personas entrarán al estadio.



“La resolución 777 permite a ciudades como Barranquilla acelerar el crecimiento de apertura de aforos y de esa manera generar empleo. Ya queda facultada, si así lo desea la federación, para incluir público con un aforo de hasta el 25 por ciento en el partido de Colombia”, dijo Pumarejo.



(Lea también: La próxima semana comenzará fase II en vía Barranquilla - Santa Marta)



Pero como antecedente de los partidos que se han jugado en la capital del Atlántico en medio del paro nacional están dos juegos de Copa Libertadores (Junior Vs River Plate y América de Cali Vs Mineiro), durante los cuales se presentaron fuertes enfrentamientos entre las autoridades y los manifestantes, quienes no estaban de acuerdo con esta actividad.



Incluso los partidos fueron suspendidos durante algunos minutos porque los futbolistas se vieron afectados por los gases lacrimógenos.



(En otras noticias: Paro nacional: así fueron las marchas de este miércoles en Barranquilla)