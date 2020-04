Colegios públicos de Barranquilla iniciarán clases virtuales

Después de un receso escolar obligatorio a causa del covid-19, estudiantes de colegios oficiales en Barranquilla retomarán sus actividades académicas desde casa. A partir del 20 de abril, niños y jóvenes recibirán educación virtual, cumpliendo con lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional.



Con el apoyo de los directivos y profesores de las instituciones públicas, la alcaldía Distrital implementará un plan estratégico para fortalecer la educación en todos los niveles académicos de los estudiantes.

“Hemos venido preparándonos para esta metodología desde hace tres semanas. Los directivos y maestros de nuestras instituciones educativas han sido un gran apoyo en este reto; con ellos y nuestro equipo de trabajo hemos desarrollado guías didácticas de educación a distancia que serán aplicadas para que nuestros niños y jóvenes puedan seguir recibiendo educación de calidad”, precisó la secretaria distrital de Educación, Bibiana Rincón.



El plan estratégico incluye la entrega de material pedagógico a jóvenes de 11 grado, quienes se preparan para las pruebas Saber Pro, y garantizar la educación de estudiantes que no cuentan con herramientas digitales para recibir sus clases.



Con el objetivo de tomar decisiones sobre estrategias de acompañamiento más pertinentes y definir acciones para la entrega del material pedagógico. La Secretaría de Educación realiza un estudio con la comunidad educativa para determinar los hogares de los estudiantes que no cuentan con dispositivos tecnológicos, y en los que no hay acceso a internet.



Rincón hizo un llamado a las familias y maestros a: “flexibilizar nuestra mente y nuestros procesos educativos; es hora de reinventarnos y repensar el concepto de educación en tiempos de coronavirus”. También recordó que la comunidad educativa contará con el acompañamiento constante de la Secretaría de Educación en este nuevo reto.

BARRANQUILLA