En Barranquilla, colapsó la ESE hospital Niño Jesús por Urgencias

El servicio de Urgencias de la E.S.E hospital Niño Jesús, con sede en Barranquilla, colapsó, de acuerdo con el reporte que hizo este lunes la gerente Leonor Pérez.

Antes de convertirse en un anuncio oficial, este centro médico notificó de la novedad a sus usuarios por medio de un letrero que adhirió en la zona de acceso.



Este aviso indica a todo el que se acerque hasta la puerta del Niño Jesús que no se pueden recibir más pacientes con síntomas respiratorios que tengan que ver con el covid-19.

“Somos materno infantil, atendemos la población de niños y mujeres en edad fértil y embarazadas y todas las patologías ginecológicas además. Nos ha tocado habilitad y acondicionar áreas para la atención de pacientes adultos respiratorios”, dijo Pérez a este medio.



La gerente del hospital agregó que otra de las causas del colapso se debe a que las otras clínicas y hospitales llegaron a su máxima ocupación y los pacientes están buscando atención.



“Esto nos generó un colapso en nuestra urgencia general, donde también se afectan los puntos de oxígeno, la capacidad de balas de oxígeno y el manejo de estos pacientes, que para nosotros no es el común diario, ya sobrepasaban la capacidad instalada del personal”, explicó.



Según cifras de la gerencia, unas 40 personas diarias consultan por síntomas asociados al covid-19, 60 pacientes hospitalizados con covid. El hospital cuenta con una UCI especializada en obstetricia y contrataron personal especializado en medicina interna.

“Además de esas 14 camas que están todas ocupadas, tenemos 14 pacientes intubados, teníamos 14 camas más que las adaptamos para Unidad de Cuidados Intermedios para positivos con covid y súmale lo que tengo en urgencia general”, sostuvo.



El tercer pico de la pandemia ha golpeado tan fuerte que, según datos del hospital, las estancias hospitalarias han pasado de siete a 10 días (primer y segundo pico) a 20 y 35 días, con pronóstico reservado y sin saber cuánto tiempo más pueda demandar.



Leonor Pérez aclaró que el hospital tiene las puertas abiertas para embarazadas y niños, ya que está especializado en atender la población materno infantil. Y a quienes lleguen con problemas respiratorios solo se les puede brindar una atención inicial.

Represamiento de cuerpos

Hay que recordar que la semana pasada en el hospital Niño Jesús se dio a conocer el caso de cadáveres represados en sus salas, ante la imposibilidad de trasladarlos. Sin embargo, la gerente aseguró que esta situación ya fue superada.



“La población es de escasos recursos, nos tocó apoyar a los familiares, quienes no contaban con recursos para el cajón, el entierro, la funeraria, lo que generó el represamiento. Nos apoyamos en Gestión Social y dimos solución. Eran 10 cuerpos represadas”, dijo Pérez.



Finalmente, la gerente recordó que este hospital no pertenece al distrito, sino al departamento con Urgencia 24 horas. E hizo un llamado a la comunidad a concientizarse con el autocuidado y evitar salir a la calle si no es necesario.

