Cofradía teatral, el sensible arte de no parar de crear

La historia de Cofradía Teatral es la que libra cualquier ser o grupo que busque sembrar arte y recoger sus frutos. Tiene todos los elementos dramáticos: largo sufrimiento, la fuerza antagónica de la indiferencia e intrigas. Aun así, es la actitud heroica de sus personajes, lo que ha hecho diferente a la compañía que dio un punto de giro al teatro en el Caribe colombiano, creando un encuentro internacional, incluyendo un modelo de formación de público, que ya es imitado en otras latitudes.

Lejos de quedarse en lamentaciones, Cofradía al cerrar el telón sigue escuchando los llamados a la aventura y vive un clímax diario con explosión de ideas. Fue así como por medio de la Ley de espectáculos públicos, en el año 2017, la empresa teatral que ahora también mira hacia el cine, ganó una convocatoria con la que adquirió el 80 por ciento de una casa, la cual transformó en epicentro cultural, siendo un nuevo encanto del barrio El Prado.



Son 734 metros cuadrados de arquitectura moderna, aptos para presentar obras y más manifestaciones artísticas. Fotografías, murales con diversas técnicas, música y hasta las explicaciones más profundas sobre lo que significa ser Caribe hacen parte del lugar donde el arte es ecléctico y propicia el hedonismo. Una deuda de 250 millones de pesos con la banca, correspondiente al 20% de lo que falta por pagar del inmueble fue el reto fijado para este año. Las presentaciones que iban en aumento dentro de la casa teatral y en espacios académicos, se vislumbraron como motor económico.



“Con la pandemia del covid-19 muchas cosas cambiaron en la industria cultural. Fue así como comenzamos a trabajar en nuevas maneras de proyectar nuestro arte, sin que abandone sus componentes esenciales. Hicimos un llamado en una sesión que nos dio el Concejo de Barranquilla. Al sector privado también le hemos dicho, que la Ley de espectáculos públicos permite un beneficio del 165% en materia de declaración de renta, para quien apoye nuestra iniciativa cultural”, explicó Nibaldo Castro, director de Cofradía.

El origen

Un guion de historia romántica con elementos de comedia comenzó una mañana de 1985, poco antes del Día de la madre. Castro, de 13 años, supo que una obra teatral preparada en el colegio, tenía como personaje estelar, el de ‘Peraltona’, a la bella chica que seguía con su mirada en recreos, entradas y salidas.



“Estaba un curso por debajo de mí y entendí que ese era el momento de acercarme. Su cabello era rizado y tenía los ojos claros. Nada ni nadie me pareció más bello hasta ese momento. Y antes de eso mi relación con el teatro se limitaba a decir que no era un asunto de hombres”, recuerda.



“Ya en los ensayos lo hice bien y fui designado para ser la ‘Muerte’. Como antagonista debía apoderarme de la buena de la historia y tenerla muy cerca. Eran momentos perfectos”.



Y el gran día de la función llegó. Fue cuando el nerviosismo no lo dejó ser y olvidó todas sus líneas de libreto. “Me salvaron mis compañeros. ¡Por el susto olvidé todo lo que debía decir! Y entre todos los que estaban en el escenario pronunciaban mi parlamento”.



Aquel amor no tuvo final de Hollywood, nunca fue. Pero el recuerdo no se marcha, pues le dio paso a lo que se convirtió en su razón de ser. Desde entonces, contradiciendo los estereotipos o modelos impuestos para un joven del barrio Las Nieves, e hijo de un Policía, solo quiso hacer de su vida una extensa y memorable puesta en escena.



El deseo de mímesis que acompaña a la humanidad desde su albor se representó en Nibaldo, quien se dedicó al teatro con bases más naturalistas que metódicas. Eran tiempos sin internet, sin un programa de arte dramático en la ciudad, y hasta conseguir un libro de dramaturgia significaba una epopeya.



Fue así como en 1988, en una casa del barrio Salamanca (Soledad), un grupo de jugadores de bola e’ trapo le dio forma a un grupo aficionado teatral. El título fue auténtico y acertado: Sueños. “Era un teatro comunitario gracias a que una señora prestó su casa. Hacíamos musidramas y actuaban familias enteras. Era un goce absoluto y en la celebración de un Día de la Madre hasta se armó trancón porque llenamos la calle por la que pasaban los buses”, recordó Castro.



Aquel primer acto alimentó la valentía para emprender una lucha que parecía la del Quijote ante los molinos de viento. La falta de un ecosistema cultural en la ciudad no acabó los bríos, y fue la literatura el vehículo en el que Castro viajó con los referentes para dar forma a sus utopías. Cepeda Samudio, Zapata Olivella y García Márquez le señalaron las maneras de universalizar lo que estaba ante sus sentidos cada día.



Castro y sus compañeros de aventura pasaron poco más de década y media en el ámbito del semiprofesionalismo. Cofradía Teatral en 2006 se conformó legalmente como empresa cultural, siendo más que un simple espacio donde cada individuo aportaba al engranaje.

Salto y modelo

Untados de vivencias y nutridos por el tiempo, los miembros de Cofradía esculpieron el sueño del Encuentro Internacional de Teatro de Barranquilla (Enitbar), hecho que parecía una fantasía, al tener su semilla física en una casa del barrio Chiquinquirá. Ya en esta nueva etapa, el liderazgo representó la armadura para ir en la cruzada cultural, y la línea de progreso no solo estuvo marcada por el tiempo. Elia Kazan, Lee Strasberg, Peter Brook y Konstantin Stanislavski fueron algunos de los teóricos que soportaron cada ilusión de los actores y gestores cada vez más profesionales.



“El primer año nos encargamos de producir el evento, también de difundirlo, presentarlo, promocionarlo ante autoridades, buscar patrocinadores, ponerle el sello a las boletas, organizar filas y hasta repartir los almuerzos del equipo. El reto más grande fue acercar a estudiantes de colegio que no tenían ninguna experiencia con relación al teatro y llevarlos hasta el Amira de la Rosa”, afirmó Paola Puello, actriz y gestora de la compañía.



Haber crecido sin la magnificencia del arte sobre las tablas fue la raíz que llevó a Cofradía hasta la creación de ‘La ciudad como aula de aprendizaje’, método que ya tiene 27 años, el cual se engrandeció con Enitbar. Consiste en acercar a estudiantes para contemplar una obra teatral, de la cual anteriormente se han estudiado aspectos históricos, literarios o de cualquier otra vertiente en las instituciones.



Es así como ver una adaptación de ‘La casa grande’, novela de Cepeda Samudio, es un hecho antecedido por clases de historia, en las que ya se habló de la Masacre de las Bananeras y el contexto sociopolítico del país durante los años 20. Los colegiales llegan con cuestionarios en papel y cabeza, los cuales formulan a los artistas después de la escenificación.



“Es un modelo transversal que promueve el aprendizaje desde los cuestionamientos. Hemos llegado con este programa a decenas de colegios de la región Caribe, de todos los segmentos económicos, pero en gran medida de estratos 1 y 2”, explicó Castro.

“En el primer año de Enitbar pasamos semanas metidos en un colegio explicando de manera lúdica lo que es una obra teatral e indicando a los jóvenes lo que verían. Y unos días antes le escuché a un joven decir ‘La película es el jueves’, lo cual me preocupó mucho en un principio, ya que temía a la reacción del público. Luego todo salió bien y ese tipo de sucesos realmente nos inyectan más energía para ir en desarrollo”.



Lo mostrado en casa sirvió para volar. De esta forma Cofradía fijó otro hito cuando realizó gira por México con su obra ‘Vamos a matar a los gaticos’.

El presente

Desde 2007 Enitbar es una realidad del paisaje cultural de Barranquilla. Empresas teatrales de Chile, Argentina, México, Francia, España, Perú, República Dominicana, Brasil, Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, Bolivia, Venezuela y del país han hecho parte de la historia, en los teatros Amira de la Rosa y José Consuegra como epicentro.



Este año, en tiempo de pandemia, llegaron de la Secretaría de Cultura del Distrito los estímulos para que tres artistas de la casa realizaran monólogos teatrales que se difundieron por plataformas: ‘Victoria’, ‘El Augusto’ y ‘El maestro de ceremonia: Julio’.

Otra apuesta ganadora fue #Yopublicosoypartedelaescana, que consiste en una serie de entrevistas virtuales, en las cuales actores, directores, libretistas, vestuaristas, cineastas y más artistas, comparten sus maneras y pautas creativas.



Fabio Rubiano, Diego Valbuena, David David, Cristóbal Peláez, César Badillo, Yéssica Barrios, Andrea Angulo y más figuras han hecho parte del desfile.



Durante agosto, otro logro fue haber ganado dos nuevas convocatorias. La primera fue del Ministerio de Cultura, denominada ‘Comparte lo nuestro’, la cual concede un rubro para el desarrollo de propuestas teatrales que generen público llegando a múltiples formatos, dentro de los que se contemplan los audiovisuales.



La siguiente fue ‘El escenario es tu casa II’, que permitirá articular un programa de Cofradía con la Secretaría de Educación del Distrito para avanzar en la formación de público.



Cofradía ha sabido alimentar ilusiones y abrir su telón para todos los seres que las hacen más cercanas. Así es como siempre garantiza el siguiente acto.

