Clases virtuales, suspendidas en Barranquilla por paro de docentes

La Asociación de Educadores Distritales de Barranquilla (Adeba) se sumó a las actividades programadas por Fecode y la CUT, en el marco del Paro Nacional de 48 horas durante los días 12 y 13 de agosto, por lo que las clases virtuales fueron suspendidas.

Aunque la Secretaría de Educación Distrital decidió hace un par de meses que por este año no iba a haber retorno a las aulas de clase, la Junta Directiva de Adeba ratifica su oposición al regreso a clases presenciales, cuya posibilidad pone en riesgo la salud y la vida por la pandemia.



Asimismo, rechazan la alternancia y se ven motivados a sumarse al paro, según informaron, debido a la derogatoria de la directiva nacional No. 11 del 29 de mayo del 2020, la declaratoria de una emergencia educativa que garantice las actividades escolares no presenciales y el retorno a los colegios cuando no esté en riesgo la salud y la vida.

Esta suspensión de clases virtuales afecta a 210.000 estudiantes matriculados, aproximadamente, en los 154 colegios oficiales del Distrito.

