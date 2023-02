Pese a insistir en que es inocente de todo lo que le acusan, basándose en el juramento hipocrático, el proceso judicial que tiene al médico Oswaldo Miguel Castellar Páez en casa por cárcel se complicaría en su contra.



(Lea también: El drama de médico preso por aceptar atender a integrantes del 'clan del Golfo')



Después de que EL TIEMPO diera a conocer su angustia, el caso empezó a avanzar en las últimas semanas, con una audiencia en la que la Fiscalía presentó un escrito de acusación, ratificando la imputación de cargos, y sumando testigos.

Hay que recordar que el galeno nació hace 42 años en el municipio de San Bernardo del Viento (Córdoba). Es el segundo de los seis hijos de una lideresa comunitaria y un agricultor de la región.



Además, con su esposa, conformaron un hogar compuesto por dos jóvenes, de 18 y 17 años, y un niño, de 6 años. Lamentablemente para esta familia, la madre perdió el que sería el cuarto hijo de ambos, en medio del drama por la situación del hombre.



Tras formarse como auxiliar de enfermería y médico, Castellar asegura que empezó a desempeñarse como coordinador médico del Hospital San Jorge, del municipio de Ayapel (Córdoba).

El día de la captura en Ayapel

Ahí fue capturado el 6 de junio de 2022 por unidades del CTI, la Fiscalía y el Gaula Militar mientras atendía a un paciente. Ese mismo día, las autoridades reportaron otras tres capturas por presuntos vínculos con el ‘clan del Golfo’.



La Fiscalía les imputó el delito de concierto para delinquir agravado y, de acuerdo con las investigaciones del ente acusador, sería conocido con el alias del Doctor. Además, lo señala de coordinar la atención médica a supuestos miembros del ‘clan del Golfo’ con documentos falsos.



Desde entonces, el médico cordobés asegura que es inocente, que solo cumplía con su labor, respaldándose en el juramento hipocrático de estos profesionales y, en ese sentido, indica que no se encarga de pedirle antecedentes a cada usuario que requiera de sus servicios de salud.

Facebook Twitter Linkedin

Trabajadores del hospital de Ayapel realizaron protesta exigiendo a la Fiscalía la libertad del doctor Castellar. Foto: Archivo particular

Si estamos en una audiencia y le da un infarto al que me está acusando, ¿cuál es mi deber? Atenderlo FACEBOOK

TWITTER

“Cuando los médicos nos graduamos, hacemos el juramento hipocrático, que reza que lo que va a prevalecer es la vida. Uno no tiene que ver distingo de raza, sexo, credo, nacionalidad, nada… Solo atender los pacientes”, sostiene Castellar.



Y agrega en su defensa: “¿Qué tan mal le he hecho a la vida? Si estamos en una audiencia y le da un infarto al que me está acusando, ¿cuál es mi deber? Atenderlo, porque soy el que conozco y le puedo brindar los primeros auxilios. Si no hago eso, me pueden meter preso por omisión. Si yo atiendo a alguien de la Fiscalía, ¿soy de la Fiscalía? ¡No! Si atiendo a alguien del Ejército, ¿soy del Ejército? ¡No! Solo estoy prestando mis servicios profesionales, que para eso me formé con vocación y amor por lo que hago”.



Una de las cosas que más preocupa a Castellar es que, desde que lo capturaron, no ha podido responder económicamente por su núcleo familiar, solicitó autorización para laborar desde su prisión domiciliaria pero se la negaron. Luego, el desespero lo enfermó.

El caso avanza tras publicación de EL TIEMPO

Por eso, cuando llevaba siete meses en esas condiciones, acudió a este medio para contar su historia y la que, según cuenta, viven todos los médicos que prestan atención en zonas de conflicto armado en Colombia.



En efecto, dos días después de cumplir los ocho meses como detenido, se cumplió con la audiencia de acusación ante el Juzgado 101 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Montería.



Ahí la Fiscalía leyó el escrito de acusación en el que le ratifica el delito de concierto para delinquir agravado y, además, el delito de cohecho. Asimismo, quedó programada la audiencia preparatoria para el 10 de marzo.



Entre otros detalles que presenta el ente acusador en el proceso judicial, este también cuenta con interceptaciones a teléfonos en las que, presuntamente, aparece el doctor Castellar, para respaldar los cargos que se le imputa, según explicó una fuente a EL TIEMPO.



Asimismo, otra fuente le indicó a este medio que “anexaron tres testigos más que no estaban en la imputación”.

El médico mantiene los argumentos con los que se defiende

La gente me consultaba por teléfono. Entonces ellos dicen que había unas llamadas FACEBOOK

TWITTER

Luego de escuchar las razones por las que lo acusa la Fiscalía, el médico Oswaldo Castellar Páez dio a conocer las sensaciones que lo invadían.



“Yo soy médico, no entiendo por qué cada día se dan esas acusaciones. Si mi labor es netamente profesional atender a todo el mundo, amparado y basado por el juramento hipocrático que no me lo invento yo, eso viene de años atrás, que es algo que está establecido en la medicina”, dice el acusado.



Cita el caso de un colega, también oriundo de San Bernardo del Viento, que fue asesinado en el municipio de El Bagre (Antioquia) por “supuestamente atender mal a un paciente”.



“¿La justicia me quería muerto antes de que yo prestara mis servicios profesionales? Que eso es lo que yo hago. Yo juro que soy inocente, solo soy médico al servicio de mi profesión”, sostiene.



Sobre las interceptaciones que posee la Fiscalía, el galeno señala: “En 2021, que ellos supuestamente me hicieron el seguimiento por vía telefónica, estábamos en plena pandemia. A mí me dio covid-19 cuatro veces. La gente me consultaba por teléfono. Entonces ellos dicen que había unas llamadas donde me decían para que fuera a atender unos pacientes. ¡Era la virtualidad! Entonces, ¿cómo la Fiscalía me va a acusar de un delito que…? ¿Cómo así? ¿Cuántos kilos de droga mandé para Estados Unidos? ¿Cuánto armamento? ¿A quién secuestré? ¿A quién extorsioné? ¡Yo no he hecho nada malo!”.

La reacción de los abogados a la historia de Castellar

Los médicos realizan una labor vital en las sociedades civilizadas y su labor no puede ser perseguida judicialmente FACEBOOK

TWITTER

La historia de Oswaldo Castellar Páez ha causado revuelo en el país y ha despertado el interés de, entre otros sectores, los abogados, quienes se sienten conectados con el cordobés, a partir de la función de sus profesiones.



Uno de los que reaccionó fue el abogado Santiago Trespalacios Carrasquilla, quien consideró que “todo está mal” en este proceso.



“Los médicos realizan una labor vital en las sociedades civilizadas y su labor no puede ser perseguida judicialmente, préstenle los servicios a quien se los presten”, expresa el profesional del Derecho.



Recordó que, cuando hay conflictos internacionales o internos, las autoridades de la Cruz Roja, sus miembros y afiliados hacen parte de acciones humanitarias y está prohibido atacarlas porque se consideraría un crimen de guerra.



(Además: Las obras con las que el ‘Metro’ le apuesta a seguir siendo casa de la Selección)

Facebook Twitter Linkedin

El doctor Castellar fue capturado el pasado 6 de junio por unidades del CTI, la Fiscalía y el Gaula Militar. Foto: Archivo particular

Es imposible que una persona sea perseguida por realizar una labor de asistencia, así el paciente que cure sea el más malo de los malos FACEBOOK

TWITTER

“Así mismo deberíamos considerar el ejercicio de la profesión médica. Es imposible que una persona sea perseguida por realizar una labor de asistencia, así el paciente que cure sea el más malo de los malos, sea un gran terrorista o sea una persona que el Estado considere enemigo”, señala.



Trespalacios indica que no se puede permitir la “criminalización” de la actividad profesional de los médicos, enfermeros y de los distintos miembros del sector salud.



“Así como tampoco podemos criminalizar el ejercicio de la profesión de los abogados. ¿Y por qué comparo los abogados con los médicos? Porque hacemos una labor muy similar: tenemos el secreto profesional, somos profesiones liberales, nos encargamos de asistir a las personas ante sus dificultades (los unos con su vida y los otros con su libertad), pero sobre todo porque somos la materialización de los derechos fundamentales de toda persona (de un lado a recibir la salud y del otro de contar con asistencia judicial efectiva)”, considera.



El abogado asegura que, en el caso de Castellar, existe una hipótesis que no se ha desvirtuado y es que “pudo haber fuerza en contra de esta persona”, toda vez que hay lugares del territorio nacional, donde no ha hecho presencia el Estado, sino los grupos armados ilegales.



El médico Castellar agradece apoyos como este hacia su profesión y confía en poder demostrar su inocencia, mientras que la Fiscalía ya está fijando una fecha para el inicio del juicio.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO – Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

Más noticias:

- Hablan el padre y la Basílica de Chiquinquirá por insultos a la cultura paisa

- Niñas en Sucre sufren histeria colectiva tras al parecer jugar con tabla 'ouija'

- Polémica en Aracataca: buscan cambiar vaca por obra de Gabo en escudo municipal